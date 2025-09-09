ทวีเชื่อ ครม.ใหม่ ไม่มีล้างแค้น เหตุ มีกฎหมาย-สภา กำกับ ปัดตอบคดีเขากระโดงสะดุด

ทวี ไม่มีอะไรฝากงานรมต.ใหม่ เชื่อไม่มีล้างแค้น เพราะมีกฎหมาย-สภา กำกับ ยันพร้อมเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมาก ตรวจสอบรัฐบาล ให้กำลังใจขรก. ปัดตอบคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว. จะสะดุดหรือไม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง หน้าตาของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งครม.ชุดใหม่ ว่า อยากให้กำลังใจคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี และตนอยากให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเร็วในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตอนนี้ยังไม่อยากวิจารณ์อะไร
เมื่อถามว่า เป็นห่วงเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ในการสอบสวนของดีเอสไอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีที่ดินเขากระโดง และคดีการฮั้วในการเลือกตั้งส.ว. ว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือถูกชะลอ หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ไม่เป็นห่วง เพราะตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ ก็จะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่มาทำงาน สิ่งที่สำคัญคือฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรม เป็นกระทรวงที่มีอำนาจน้อยที่สุด เนื่องจากทุกหน่วยงานถูกกำกับโดยกฎหมาย ขณะที่รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติให้ กระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงบัญญัติให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ต้องไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงำ ขณะที่คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม และทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นห่วงว่าจะมีการแก้แค้นกันหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ตนไม่มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ รัฐบาลชุดใหม่ก็จะมาอยู่สี่เดือน และที่สำคัญสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการตรวจสอบ ขณะที่ฝ่ายค้านก็จะทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคประชาชาติ มีส.ส.ที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะพยายามทำให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามหลักนิติธรรม ขณะที่ตนก็ยินดีให้คำปรึกษา ถ้าเป็นเดือนที่ทำให้ประชาชนมีความผาสุก
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรที่จะฝากถึงรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ตนคงไม่ฝากอะไร เพราะคิดว่าคนที่เราเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็คงมีความเพียบพร้อมอยู่แล้ว และเนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่มีเวลาทำงานน้อย ขณะที่กระบวนการที่ทำก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกับไว้อยู่แล้ว รวมถึงบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า เป็นห่วงข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่กำลังทำคดีสำคัญทั้งเรื่องคดีที่ดินเขากระโดง และคดีการฮั้วในการเลือกตั้งส.ว. เพราะเมื่อมีรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทำงานอาจมีการโยกย้ายข้าราชการตามมา พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ตนให้กำลังใจข้าราชการทุกคน แต่คงไม่ขอแสดงความเห็น เราก็ยังมีสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็จะมีฝ่ายค้านเสียงข้างมาก ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชน
เมื่อถามอีกว่า ฝ่ายค้านจะจับตา หากเกิดกรณีการดึงเรื่อง หรือตุกติกอะไรใช่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ฝ่ายค้านคงทำหน้าที่สนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม