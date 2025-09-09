ภูมิธรรม ปัดวิจารณ์ ครม.ใหม่ ฝากทำเพื่อประเทศ ลั่น เดินหน้าทวงที่หลวง เขากระโดง-ฮั้วส.ว. ชี้ ทำลายประเทศ-ระบบยุติธรรม
เมื่อเวลา 09.35 น.วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลและรมว.มหาดไทย คนใหม่บ้าง ว่า นายกฯ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว ภาระคงเป็นนายกฯและรัฐมนตรีคนใหม่ ที่มาได้ตามวิถีทางด้วยเสียงข้างมาก ขออวยพรและให้ทำหน้าที่เต็มที่ให้ทำงานเพื่อประเทศชาติและการเมือง หลุดพ้นออกจากกรอบเดิมที่เป็นปัญหา ซึ่งทุกคนเห็นและเข้าใจอยู่แล้ว อยากให้สิ่งต่างๆเข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ผู้สื่อข่าวถามว่า หมายถึงอยากฝากสิ่งที่สังคมกังขาอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทุกเรื่องและหวังว่าจะเป็นนายกฯที่ทำหน้าที่เป็นเกียรติประวัติของนายกฯอย่างดีและอยากให้จัดการปัญหาที่คั่งค้างที่เรายังทำไม่เสร็จ ขอให้ทำต่อเนื่อง
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะกลับไปช่วยงานพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็กลับไปทำงานที่พรรคเพื่อไทยการเมืองอย่าไปคิดอะไรมากเพราะเป็นแบบนี้ตามสภาพขึ้นได้ก็ลงได้
เมื่อถามว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะเตรียมการเป็นฝ่ายก่อนหรือมองการเลือกตั้ง ครั้งหน้า นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่คุย แต่ได้คุยกับนายกฯ พรรคเพื่อไทย ยังมีต้นทุนที่แข็งแรง อย่างน้อย ส.ส.ในพื้นที่กว่า 100 คนยังเป็น ส.ส.ที่แข็งแรงในพื้นที่
เมื่อถามว่า ยืนยันหรือไม่ว่าชินวัตร ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า นายกฯ ยังยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไป และยังพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคให้กับพรรคเพื่อไทย แม้ว่าจะไม่สามารถมีตำแหน่งใดๆแล้วก็อยากให้ ส.ส.หรือสมาชิกพรรคมั่นใจว่าเรายังคงยืนที่จะทำหน้าที่ทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติอยู่เหมือนเดิม ส่วนรายละเอียดต่างๆ ก็ต้องพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในพรรคอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแกนนำรัฐบาลที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างๆก็จะกลับเข้าไปทำหน้าที่ในพรรค
เมื่อถามว่า จะมีปัญหา ส.ส.ไหลออกหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่เชื่อว่าส.ส.จะไหลออกไปไหน จนกว่าจะเห็นกันในวันเลือกตั้งเพราะวันนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องไหลออกเชื่อว่าสมาชิก ส.ส.พรรค มีจุดยืน หลายคนอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยังผูกพันระหว่างพรรคกับประชาชนในพื้นที่ เพราะฉะ นั้นยังเชื่อว่าคนที่เป็นเลือดแท้ และอยู่กับพรรคมานานเข้าใจในอุดมการ ทำงานให้กับพรรคกับประชาชนมาตลอดจะยึดมั่นในอุดมการพรรค และแน่นอนว่าพรรคจะต้องมีการปรับเปลี่ยน จุดอ่อนข้อบกพร่องที่เคยมีอยู่ ซึ่งเราก็เห็นอยู่บ้าง แต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าพวกเราที่มาเป็นรัฐมนตรี เรามีโอกาสเข้าไปช่วยดูแลในพรรคน้อย ซึ่งบางทีก็ไม่ได้เข้าพรรค เพราะมีภารกิจขึ้นมาในช่วงที่ประเทศเป็นวิกฤตก็จะกลับเข้าไปที่พรรค
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าสส.เขตแต่ละคนยังสวมเสื้อเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านายภูมิธรรม กล่าวว่า มั่นใจและเชื่อว่า ส่วนใหญ่จะอยู่กับพรรคเหมือนเดิม ส่วนจะมีคนอื่นไปหรือไม่ถือเป็นเอกสิทธิ์ แต่เขื่อว่า ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เมื่อถามถึงเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยถอน MOA นายภูมิธรรมกล่าวว่า จะนำกลับมาดูในรายละเอียด ไม่ได้แปลว่าถอน แต่ต้องดูระเบียบต่างๆให้เหมาะสม
ผู้สื่อข่าวถามว่าหากดูรายละเอียดเสร็จแล้วจะยื่นกลับไปใหม่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบเมื่อกลับเข้าไปพรรคก็จะรู้อะไรมากขึ้น
เมื่อถามว่าเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวจะติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เป็นการทำงานฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง ที่ประกาศไปแล้วว่าเราชัดเจนเมื่อเราเคารพกติกาประชาธิปไตย เมื่อเรามาเป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่พยายามให้ดีที่สุดเมื่อไปเป็นฝ่ายค้าน ก็หน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสมศักดิ์ศรีก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการดูแลตรวจสอบปัญหาต่างๆที่ไม่ถูกต้องให้อยู่ในกระบวนการ
เมื่อถามว่าจะติดตามเรื่องเขากระโดง และฮั้วสว. อย่างเข้มข้นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า สองคดีนี้อยากทำความเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องความแค้น หรือไม่พอใจ แต่เป็นเรื่องของประเทศชาติ เขากระโดงเป็นเรื่องของการเอาที่ดินที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแล้วรัชกาลที่ 6ออกกฤษฎีกาคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเป็นของหลวงตั้งแต่ต้น ไม่อาจเปลี่ยนเป็นของคนอื่นได้ ฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำ แต่เชื่อว่าประชาชนคนไทยจับตามองอยู่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่สามารถไปแทรกแซงกับกระบวนการยุติธรรมได้ ถ้ามีก็จะอยู่ในสายตาของประชาชน อยู่ในสายตาของสส.ทุกคน ถ้าปล่อยให้เรื่องนี้หายไป โดยที่ดินของพระเจ้าอยู่หัว ที่ดินของรัฐถูกเบียดบังไป ตนไม่เชื่อว่าประเทศไทยประชาชนจะยอมให้เกิดเหตุการณ์ ขนาดนางสาวปารีณา เป็นที่หลวงธรรมดายังไปไม่รอด ส่วน เรื่องสว.ที่กระทบกระเทือนต่อกระบวนการรัฐสภาและสถาบันของประเทศอย่างรุนแรง เราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยจากนี้ไปหายังไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะถูกทำให้เลอะเลือนและทำให้เสียหายกับประเทศ
เมื่อถามย้ำว่า2เรื่องนี้จะเป็นจุดตายของรัฐบาลหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายสถาบันยุติธรรม ทำลายประเทศ ไม่ใช่ว่าจุดตายหรือไม่จุดตาย ยังไงก็ต้องทำให้ได้ ถ้าเขาทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ตาย แต่หากเอาที่คืนหลวงไม่ได้และทำให้คดีฮั้วสว.หายไป ก็เป็นจุดตายอยู่ที่เขาเลือก
เมื่อถามว่านายกฯควรจะนั่งกระทรวงมหาดไทย หรือไม่ และโฉมหน้าคร่าวของครมใหม่ เป็นอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่วิจารณ์เป็นสิทธิ์ของนายกฯที่จะต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือก เพราะนายกฯมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการเลือกสรรบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ให้ดีที่สุด