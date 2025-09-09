เปิดบัญชีทรัพย์สิน อนุทิน พ้นรองนายกฯ อู้ฟู่ 3.9 พันล้าน รถยนต์ 4 คัน เรือ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ บ้านหลังละ 60 ล้าน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
นายอนุทิน พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา (มิได้จดทะเบียน) แจ้งว่า นายอนุทินมีทรัพย์สิน 3,924,082,912.62 บาท มีหนี้สิน 4,845,466.10 บาท
นายอนุทิน แจ้งมีเงินฝาก 33 บัญชี จำนวนเงิน 1,087,047,330.93 บาท เงินลงทุน 655,240,224.90 บาท เงินให้กู้ยืม 159,901,401.64 บาท มีที่ดิน 15 แปลง รวม 50,102,250.00 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ราคา 60,601,000.00 บาท
ยานพาหนะ แบ่งเป็น รถยนต์ 4 คัน เรือ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ มูลค่ารวม 742,415,897.89 บาท สิทธิและสัมปทาน 960,934,807.26 บาท
ทรัพย์สินอื่นอีก 207,840,000 บาท อาทิ สร้อยข้อมือ 1 เส้น มูลค่า 2 แสนบาท แหวน 4 วง 4.7 ล้านบาท นาฬิกา 22 เรือน 62,840,000 บาท พระ 24 องค์ 92,300,000 บาท เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ 33.4 ล้านบาท รูปภาพติดข้างฝา 16 ภาพ 14.4 ล้านบาท