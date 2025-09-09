ปกรณ์วุฒิ ปัดวิจารณ์รมต.คนนอก หวัง ‘ครม.หนู1’ เร่งแก้ภาษีทรัมป์-ปัญหาชายแดน

ปกรณ์วุฒิ รับเวลา 4 เดือนสั้น หวัง รมต.คนนอกใน ‘ครม.อนุทิน 1’ หวัง แก้ปัญหาได้ดีที่สุด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1 ที่มีชื่อคนนอกเข้ามาร่วมด้วย กับระยะเวลา 4 เดือนที่ต้องทำงานหลังจากนี้มองอย่างไรบ้าง
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ตนคิดว่า 4 เดือนคงเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น และต้องยอมรับว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่มาก ส่วนรัฐมนตรีคนนอก ตนได้เห็นรายชื่อคร่าวๆ แล้ว คงไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์และเห็นบวกเห็นลบอย่างไร แค่คาดหวังว่าให้แก้ไขปัญหาระยะสั้นได้อย่างดีที่สุด เช่น เรื่องภาษีทรัมป์ สถานการณ์ชายแดนที่ควรทำให้สงบโดยเร็ว เป็นระยะเวลาที่สั้นและเป็นวิจารณญาณของพรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เราจบข้อตกลงตั้งแต่โหวตเลือกนายกฯ ที่เหลือเป็นอำนาจของนายอนุทินในการจัดการรัฐบาล