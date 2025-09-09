อิ๊งค์รับ คุกทักษิณ 1 ปี หนักอยู่ ภูมิใจพ่อสร้างประโยชน์ ชี้ ประวัติศาสตร์ นายกฯคนแรกติดคุก

อิ๊งค์รับทักษิณ คุก 1 ปี หนักอยู่ ภูมิใจพ่อสร้างประโยชน์ประเทศ ชี้ ประวัติศาสตร์ นายกฯคนแรกติดคุก
เวลา 11.15 น.วันที่ 9 กันยายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ ภายหลัง ศาลฎีกา ตัดสินจำคุก นายทักษิณชินวัตร บิดา และอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี ว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งครอบครัวเรารู้สึกเรื่องนี้ทุกวัน และขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้มาตลอด ทั้งนี้ นายทักษิณ ยังเป็นผู้นำจิตวิญญาณ ท่านนึกถึงบ้านเมืองตลอดเวลา ผลงานที่ผ่านมาทำที่เพื่อบ้านเมือง ท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองเสมอ เพื่อให้ชีวิตพี่น้องประชาชน กินดีอยู่ดี
น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในฐานะคนในครอบครัวเราห่วงคุณพ่อ และรู้สึกภูมิใจที่พ่อมาก วันนี้ถือว่า ท่านได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาในประเทศ ที่ทั้งสร้างประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ติดคุก
“ต้องเข้าใจว่า ในฐานะคนในครอบครัวก็ค่อนข้างหนักนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวดิฉันและพรรคเพื่อไทย จะมุ่งหน้าทำงานต่อในฝ่ายค้านรับใช้ประชาชน สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยังมีกำลังใจที่ดี ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน และประชาชน ที่ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา”น.ส.แพทองธาร กล่าว