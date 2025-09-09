ศักดิ์ดา ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.แล้ว พร้อมทำหน้าที่ในครม.ใหม่
วันที่ 9 กันยายน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยยื่นหนังสือลาออกแล้ว เมื่อเวลา 10.30 น.ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งมาว่า จะให้ตนไปทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยืนยันว่า ไม่เคยรู้มาก่อน และไม่เคยไปต่อรองขอตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น
“เราเพิ่งจะผ่านการทำงานการเมืองไม่นาน ที่ผ่านมา เป็นข้าราชการมาตลอด ผู้ใหญ่ให้ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องพร้อมตลอดเวลา และตอนนี้อย่าเพิ่งถามว่า เป็น มท.3 แล้ว จะดูเรื่องอะไร ไม่รู้เลยครับ รอให้เรื่องเรียบร้อยก่อน แล้วท่านนากฯจะมอบหมายเอง”นายศักดิ์ดา กล่าว
เมื่อถามเรื่องที่นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ไม่มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดๆเลย นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ความจริงแล้ว นายนริศ ไม่เคยพูด และคุยกับตนว่า ไม่ได้มีความต้องการตำแหน่งใดๆ ที่ผ่านมานั้น เขาอยู่ของเขาเฉยๆ แต่หลายคนคาดการกันไปเองต่างๆนานาเอง