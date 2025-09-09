เปิดขั้นตอน รับตัวผู้ต้องขังใหม่ ทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้นายทักษิณได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย. จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นำตัวนายทักษิณ ขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เพื่อนำตัวไปคุมขัง ตามคำสั่งบังคับโทษ
ต่อมา11.50น. วันที่ 9 ก.ย. ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขบวนรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 คัน มาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยรถนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้นั่งรถตู้เรือนจำทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพ สีขาว ซึ่งอยู่คันหน้าสุด ซึ่งเป็นรถที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง วิ่งเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังพบว่ามีรถตู้ยี่ห้อเบนซ์ สีเทา 2 คัน ปิดหัวและท้ายขบนรถตู้เข้าไปในเรือนจำ
โดยบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเฝ้าสังเกตุการณ์เป็นจำนวนมาก ขนาดเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่น และเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ อำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
สำหรับขั้นตอนการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการควบคุมตัวจากศาลฎีกาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่และสัมภาระ อาทิ เสื้อผ้า หรือสิ่งของมีค่า เครื่องประดับ นาฬิกา สร้อย แหวน พระเครื่อง เป็นต้น
ทั้งนี้เรือนจำ ไม่อนุญาตให้สิ่งของผ่านเข้าไปภายในเรือนจำทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่ จะเก็บเสื้อผ้าไว้ให้ญาติติดต่อขอรับกลับไป อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้ก่อนได้ ในกรณีที่ผู้ต้องขังแจ้งว่าได้มีการยื่นขอประกันตัวต่อศาล อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งของศาล แต่ระยะเวลาต้องไม่เกินระหว่าง 7-15 วัน
เจ้าหน้าที่จะรับฝาก สิ่งของมีค่า และจะมีการจดบันทึกรายการว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ผู้ต้องขังฝากไว้เมื่อวันที่เท่าไร เมื่อพ้นโทษก็ติดต่อขอรับกลับ หรือจะให้ญาติติดต่อขอรับแทน
มาใช้กับ คนอื่น09 ก.ย. 2025 เวลา 11:29 น.
ส่วนขั้นตอนการจัดทำประวัติผู้ต้องขัง
- เจ้าหน้าที่ต้องระบุประวัติผู้ต้องขังโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อและนามสกุลของผู้ต้องขัง เลขประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขังเท่าที่ทราบข้อหาหรือฐานความผิดของผู้ต้องขัง
- บันทึกลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล และตำหนิรูปพรรณ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ต้องขังถูกต้องตามหมายศาล ไม่ผิดตัว
- สภาพของร่างกายและจิตใจ ความรู้และความสามารถ และอื่นๆ ตามที่ ผบ.เรือนจำฯ เห็นสมควร โดยให้เป็นไปในกรอบของระเบียบกรมราชทัณฑ์
- เจ้าหน้าที่จะต้องดูว่าผู้ต้องขัง เป็นผู้กระทำความผิดจากคดีประเภทใดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
- จำแนกผู้ต้องขังจากคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง คดียาเสพติด หรือคดีที่กระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ เพื่อวางมาตรการ หรือ ผบ.เรือนจำฯ อาจจะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมเฝ้าจับตากวดขันเข้มงวดเป็นพิเศษ และยังเป็นการป้องกันการคิดสั้นของผู้ต้องขังได้ด้วย
ขั้นตอนการตรวจร่างกายเบื้องต้น
1. ผู้ต้องขังมีโรคประจำตัว ยารักษาโรค หรือมีใบรับรองแพทย์ ให้ยื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บยาไว้ให้ และจะสอบถามถึงการกินยาว่าแพทย์สั่งให้กินยาอย่างไร
2. ผู้ต้องขังชายหรือหญิง ต้องเปลื้องผ้าทั้งหมด เพื่อดูว่าไม่ได้มีการนำสิ่งของ วัตถุอันตราย อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร หรือยาเสพติดลักลอบเข้าไปข้างในเรือนจำ
3. ปัจจุบันจำทั่วประเทศไทย มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ร่างกายไว้แล้วจึงใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจร่างกาย
4. บันทึกรายงานเกี่ยวกับบาดแผลหรืออาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังก่อนเข้าเรือนจำ เพื่อใช้ยืนยันว่าผู้ต้องขังมีบาดแผลหรืออาการเจ็บป่วยมาก่อนเข้าไปในเรือนจำ ไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายหลังก้าวเท้าเข้าเรือนจำแต่อย่างใด และผู้ต้องขังจะต้องเซ็นชื่อกำกับการบันทึกดังกล่าวด้วยตัวเอง
5. แพทย์หรือพยาบาลจะใช้ดุลพินิจดูว่าหากผู้ต้องขังมีโรคประจำตัวร้ายแรงต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องก็อาจจะให้ไปทำการกักโรคโควิด-19 ที่ห้องกักโรคของสถานพยาบาลภายในเรือนจำฯ แทน เมื่อกักโรคครบกำหนดระยะเวลาไม่พบว่ามีเชื้อก็จะแยกผู้ต้องขังไปยังหอผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคต่อไป
กระบวนการแรกรับผู้ต้องขังใหม่ เจ้าหน้าที่เรือนจำจะมีการใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จสิ้น ส่งผู้ต้องขังเข้าเรือนจำตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้สิ่งที่ระบุมาข้างต้น นั้นเป็นวิธีการและขั้นตอน ที่ทักษิณ ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาแล้วในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มาแล้วทั้งสิ้น