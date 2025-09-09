เลขาฯครม. แจง ข้อปฏิบัติ ครม.รักษาการ ทำหน้าที่ จนกว่าชุดใหม่ถวายสัตย์

เลขาฯครม. แจง ข้อปฏิบัติ ครม.รักษาการ ทำหน้าที่จนกว่าชุดใหม่ถวายสัตย์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) สอบถามหลายประเด็น รวมถึงการรักษาการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงต่างๆ ว่ายังดำเนินการได้ถึงวันใด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชี้แจงว่า สามารถดำเนินการได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งเมื่อใดก็จะต้องยุติการเซ็นเอกสารต่างๆทันที
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีด้วยว่าจะต้องดำเนินการแบบไหนอย่างไร ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะต้องเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน