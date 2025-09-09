คนไทยเฮ วุฒิสภา ไฟเขียวร่าง กม.หวยเกษียณ กอช.พร้อมเดินหน้า ลุ้นล้านทุกศุกร์ เงินออมครบ ชีวิตมั่นคง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ในวาระที่ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้อำนาจกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถออกและจำหน่าย “สลาก กอช.” หรือ “หวยเกษียณ” เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
“ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ กอช.มีเครื่องมือใหม่ในการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยออมเงินได้ง่ายขึ้น ผ่านการออกและจำหน่ายสลาก กอช.ที่สร้างแรงจูงใจในการลุ้นรางวัลเข้ากับการออมในระยะยาว ภายใต้แนวคิด ศุกร์ได้ลุ้น-สุขได้ออม เงินทุกบาทที่ซื้อจะไม่หาย แต่จะกลายเป็นเงินออมของท่านทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงการออมได้สะดวกขึ้น แต่ยังช่วยเสริมฐานะการเงินของครัวเรือน และลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงในระยะยาวของประชาชน” น.ส.จารุลักษณ์กล่าว
สำหรับการลงมติวาระที่ 3 หรือการลงมติทั้งฉบับ ที่ประชุมวุฒิสภามีผลการลงคะแนน จากจำนวนผู้ลงมติ 118 เสียง ดังนี้ เห็นด้วย 108 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 0 เสียง ซึ่งสะท้อนถึงการเห็นพ้องร่วมกันในแนวทางการขยายโอกาสการออมผ่านรูปแบบใหม่
ขั้นตอนถัดไปคือ นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้นคาดว่า “สลาก กอช.” จะสามารถจำหน่ายได้ไตรมาส 4 ของปีนี้
สำหรับ “สลาก กอช.” เป็นสลากขูดดิจิทัล จำหน่ายในราคา 50 บาทต่อฉบับ เปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถซื้อได้สูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน (60 ใบ) ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
- หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมด จะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไป
นอกจากนี้ คนไทยทุกคน อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อสลาก กอช.ได้ แต่ต้องออมไว้ 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ ทุกรอบต้องออมไว้ 5 ปี หากเสียชีวิต เงินออมที่ซื้อหวยเกษียณทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้
ส่วนวิธีการซื้อ “สลาก กอช.” สามารถซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น กอช. รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต รายละเอียดจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป การสมัครทำได้ง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน สำหรับการรับเงินรางวัลนั้น ผู้ถูกรางวัลจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่ใช้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินรางวัล
อย่างไรก็ตาม ท่านจะได้รับเงินต้น รวมผลตอบแทนในคราวเดียว 4 กรณี คือ 1.อายุครบ 60 ปี 2.เสียสัญชาติไทย 3.ทุพพลภาพ และ 4.อายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด 5 ปี
ฝากติดตามข่าวสารและกิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่
- Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.
- แอพพลิเคชั่น กอช.
- LINE Official: @nsf.th
- เว็บไซต์ : www.nsf.or.th
- สายด่วน กอช. 0-2049-9000 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.