บิ๊กเล็ก มาตามนัด เข้าพรรคภูมิใจไทย พบ อนุทิน คุยกรอบงาน หลังติดโผ นั่งรมว.กลาโหม

บิ๊กเล็ก มาตามนัด เข้าพรรคภูมิใจไทย พบ อนุทิน คุยกรอบงานหลังโผอนุทิน 1 ชื่อผงาดนั่ง เจ้ากระทรวงปืนใหญ่
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หารือถึงกรอบแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา
ภายหลังที่ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ณัฐพล ปรากฎชื่อในโผอนุทิน 1 นั่ง รมว.กลาโหม ในสัดส่วนคนนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ
