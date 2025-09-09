การเมือง

บิ๊กเล็ก มาตามนัด เข้าพรรคภูมิใจไทย พบ อนุทิน คุยกรอบงาน หลังติดโผ นั่งรมว.กลาโหม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หารือถึงกรอบแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา

ภายหลังที่ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ณัฐพล ปรากฎชื่อในโผอนุทิน 1 นั่ง รมว.กลาโหม ในสัดส่วนคนนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ

