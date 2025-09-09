หมอเปรม ปูด ว่าที่รมว.ยุติธรรม มาจากบุรีรัมย์คอนเน็กชั่นหวั่น แทรกแซงคดีฮั้วส.ว. – เขากระโดง

หมอเปรม ปูด ว่าที่รมว.ยุติธรรม ใน ‘ครม.อนุทิน 1’ มาจากบุรีรัมย์คอนเน็กชั่น หวั่นคดีฮั้ว-เขากระโดง ปลิวไปกับสายลมแสงแดด ฝาก ‘หัวหน้าเท้ง’ ช่วยดูด้วยเริ่มต้นเป็นไม้ไผ่เหลา ลงไปอาจเป็นบ้องกัญชา
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 9 กันยายน ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาของโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1 ที่มีชื่อคนนอกเข้ามาร่วมด้วย ว่า ในฐานะส.ว.สีขาวขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริง ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงวิกฤติ ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับอดีตแล้วเหมือนช่วงที่นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาในปี 2535 โดยมีข้อตกลงเหมือนกันคือการเข้ามาเพื่อยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ โดยนายอนุทินเข้ามาและรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนว่าให้เวลา 4 เดือน และให้มีการเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของประชาชนชาวไทย แต่จากการที่มีข่าวกันฟอร์มครม.
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ตนเห็นว่าเป็นการกระทำที่ดูแล้วจะต้องท้วงติงไว้ เพราะดูเหมือนจะไม่ใช่รัฐบาลเฉพาะกิจที่จะเข้ามายุบสภา หรือเข้ามาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป หรือเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เพราะดูการกระทำที่เห็นจากภาพการแสดงออกจะเห็นว่ารัฐบาลนี่พยายามเป็นรัฐบาลทวินแอคชั่น คือส่วนแรกคือ การสร้างภาพพยายามที่จะเชิญคนนอกเข้ามาร่วมในเรื่องเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความหวังแก่ประชาชน ซึ่งตนไม่ขัดข้อง เพราะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นการกระทำที่ตรงประเด็น
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า แต่ส่วนที่ 2 ที่เป็นการกระทำแบบทวินแอคชั่นนั้น หากเป็นการสร้างภาพแล้วสามารถระดมคนที่จะมาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ ก็นับว่าก่อให้เกิดผลดีแก่ประชาชน แต่ที่น่ากลัวคือการอุ้มพวก นั่นคือการเอาคนที่ดูเหมือนเป็นคนนอก แต่จริงๆ ยิ่งกว่าคนในเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีกระแสข่าวว่าเป็นพลตำรวจโทท่านหนึ่ง ที่เกษียณราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งทราบกันดีว่าภูธรภาค 3 คืออีสานใต้ และหากดูประวัติลึกลงไปจะพบว่าท่านเป็นคนบุรีรัมย์โดยกำเนิด รับราชการก็วนเวียนอยู่ในบุรีรัมย์และสุรินทร์ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการโดยการเออรี่ รีไทร์ และได้ยศพลตำรวจโท
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงเป็นคุณสมบัติที่แปลก เพราะถือเป็นบุรีรัมย์คอนเน็กชั่นอีกแล้ว จะมีหลักประกันอะไรให้มั่นใจว่าเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ทรงความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยเฉพาะคดีที่สำคัญคือคดีฮั้วส.ว. ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงและประชาชนหวั่นวิตกว่าเรื่องนี้จะถูกเป่าให้หายไปกับสายลม แสงแดดหรือไม่
“ขอถามนายกฯ ว่าบุคลากรทั้งประเทศที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอีกแล้วหรืออย่างไร จึงต้องเอาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครม.ที่ประกาศไปหลายต่อหลายกระทรวงไม่ถูกตาถูกใจก็ปรับเปลี่ยนบางทีก็ปรับไปหลายครั้ง ในหลายกระทรวงจนกว่าจะลงตัว แต่ในกระทรวงยุติธรรมไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยน เป็นการสั่งตรงจากเขากระโดงเลยหรือไม่” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ฝากไปถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ว่าทราบหรือไม่ว่าเขาเอาพลตำรวจโทท่านหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สิ่งที่ท่านหวั่นวิตกคือคดีเขากระโดง และคดีฮั้วส.ว. จะเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือไม่ เพราะหัวหน้าพรรคประชาชนเอง ท่านเป็นคนให้หลักประกันกับพรรคภูมิใจไทย จนกระทั่งได้คะแนนเสียงเพียงพอที่จะเป็นนายกฯ ตนว่าอย่าปล่อยให้เรื่องบานปลาย จนเกิดความเสียหายและเพิ่งมาคิดได้ทีหลัง ฝากหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยความเคารพและความรัก ไม่อยากให้หัวหน้ามาแก้ปัญหาในเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่กำลังถูกคุกคาม
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายกฯ เองก็นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเกิดมหกรรมโยกย้ายแต่งตั้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ดังนั้น จึงต้องมีหลักประกันในการบริหารราชการแผ่นดินเหมือนกัน ถ้าไม่ได้ทำก็ดีไป แต่ถ้าทำตนคิดว่าประชาชนคงจะไม่ให้โอกาสท่าน อยากให้เป็นอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะดีกว่า เพราะถ้าตั้งใจมายุบสภาจริงอีกไม่นานก็คงได้เวลาอีกแค่ 4 เดือน ไม่ได้นาน อยากให้เตรียมการที่จะรองรับการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้มีรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศ มาจากการแข่งขันทางนโยบายที่ประชาชนเห็นด้วยแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องแก้ปัญหาประเทศอย่างยั่งยืน บางทีการสร้างภาพโดยการเอาบุคคลภายนอกเข้ามาก็อาจจะเป็นการให้ความหวังให้ประชาชนรู้สึกว่าต่อเวลาให้หน่อยก็ดีแต่จะเกิน MOA หรือไม่
“ขอฝากให้หัวหน้าเท้งช่วยดูด้วยการระดมคนเงียบๆ เข้ามา เอาไปเอามาอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ อาจจะเป็นไฟสุมขอนหัวหน้าเท้งอาจจะไม่ชินกับการเมืองแบบดั้งเดิม ที่มีหลายกระบวนท่า แล้วหลังจากนั้นอาจจะมาเสียใจว่าทำไมขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา และกลายเป็นปัญหาที่ท่านมาใส่ใจ เพราะตัดสินใจผิดพลาดในการลงคะแนนเลือกนายกฯ” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว