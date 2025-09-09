กกต.เคาะ 28 ก.ย. เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 หลังเหตุการณ์ชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติ

กกต.เคาะ 28 ก.ย. เลือกตั้งซ่อมสส.ศรีสะเกษ เขต 5 หลังเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2568 และกกต.ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น ต่อมากกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีประกาศงดการออกเสียงลงคะแนน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และกกต.มีคำสั่งให้มีการงดการลงคะแนน
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์จากการประชุมร่วมกับภาคประชาชนที่เป็นผู้แทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้พิจารณาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความพร้อม รวมถึงฝ่ายความมั่นคงให้การยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันสามารถจัดการเลือกตั้งได้ รวมทั้งเมื่อได้พิจารณาข้อมูลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
กกต. จึงประกาศกำหนดวันลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ใหม่ เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานกกต. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.