อาทิตย์ 14 ก.ย.รู้กัน เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 กกต.พร้อม 100% พท.-ปชน.เดินหน้าหาเสียง

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 ยังเดินหน้า ชี้อนาคตเพื่อไทย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย แทน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 กันยายนที่จะถึงนี้ ยังคงเดินหน้าเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการเมืองใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และคาดว่าเหลือเวลาอีกไม่นานของการดำรงวาระ ซึ่งอาจมีการยุบสภาเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ผู้สมัครที่มีอยู่ด้วยกัน 2 คน จากตัวแทน 2 พรรคใหญ่ คือ หมายเลข 1 นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และ หมายเลข 2 นายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครตัวแทนของพรรคประชาชน ยังคงเดินหน้าขอคะแนนเสียงเต็มที่
โดยนายสง่ายังคงใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกด้วยการลงพบปะพี่อน้องประชาชนตามชุมชนและในหมู่บ้าน ตลอดจนงานกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอเป็นหลัก เพื่อดึงฐานคะแนนเสียงให้กับตัวเอง
ขณะที่นายสุทัศน์เน้นการพบปะประชาชนตามย่านชุมชน ร้านค้า ตลาดที่มีผู้คนอาศัยอยู่พลุกพล่าน สลับกับการเข้าถึงประชาชนตามชุมชน โดยใช้รถออกปราศรัยหาเสียง แต่ทั้ง 2 พรรคยังไม่ได้มีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ หรือมีผู้ใหญ่ของแต่ละพรรคลงพื้นที่มาช่วยหาเสียง คาดว่าแต่ละอาจยุ่งกับเรื่องภายในสภาจึงทำให้ยังไม่มีเวลาลงพื้นที่ หรืออาจเป็นช่วงวันท้ายของการหาเสียงอาจจะมีการปราศรัยใหญ่
นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับตั้งแต่การรับสมัครการเลือกตั้งผู้สมัครทั้ง 2 พรรคออกหาเสียงอยู่ในกรอบการกฎหมายการเลือกตั้ง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้องเรียงเรียนมายัง กกต. และยังไม่พบการกระทำผิดการเลือกตั้งแม้แต่เรื่องเดียว ถือเป็นสิ่งน่ายินดีที่ผู้สมัครลงสมัครภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตย
นายชูชาติระบุว่า อย่างไรก็ตาม กกต.มีคณะทำงานที่คอยติดตามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้งเสร็จ ซึ่งระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบรุสิทธิ์ โปร่งใส่ ซึ่งมีความพร้อมที่จะจัดเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และในวันที่ 12 กันยายน จะมีการรณรงค์ใหญ่ขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงราย เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ และไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ขณะที่ วันเลือกตั้งที่ 14 กันยายน เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จะเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการพิจารณาคดีของนายกรัฐมนตรีและมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายรัฐมนตรี ทำให้การหาเสียงเลือกตั้งไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละพรรคไม่ได้มีผู้ใหญ่ของพรรคลงพื้นที่มาช่วยหาเสียง และผู้สมัครทั้ง 2 คน ก็ไม่ได้ทุ่มสรรพกำลังลงหาเสียงอย่างเต็มที่ เพราะยังไม่แน่ชัดว่าอายุของรัฐบาลใหม่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่
แต่กระนั้นก็ยังมีการแข่งขันเพื่อสะท้อนภาพการเลือกตั้งใหญ่ในอนาต โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ปัจจุบันกระแสพรรคอยู่ในช่วงขาลง หากการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งตัวแทนของพรรคพ่ายแพ้ ก็อาจทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าในนามอื่นๆ อาจสั่นคลอนไปด้วย เพราะพื้นที่เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เดิมก็เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยมาก่อน