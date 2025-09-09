ปิดประตูแนวคิดแบ่งเค้กทางทะเลไทย-เขมร ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าปมเขตแดนจะยุติ

ปิดประตูแนวคิดแบ่งเค้กทางทะเลไทย-เขมร อรรถพล ว่าที่รมว.พลังงาน ลั่น จะไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจนกว่าปมเขตแดน จะยุติ – ไร้เจรจาบริหารจัดการพลังงาน รับลูก “นายกฯหนู” จะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีต CEO ปตท. ที่มีชื่อเป็น รมว.พลังงาน ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่า สิ่งที่ตนเคยนำเสนอในขณะนั้น เป็นการนำเสนอภายใต้บริบทที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องการแบ่งดินแดน หรือข้อพิพาทด้านเขตแดน ซึ่งจริงๆ การดำเนินการลักษณะนี้ มีการดำเนินการอยู่ระหว่างไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะไทยกับมาเลเซีย ไม่ได้มีข้อขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน หรือการแบ่งดินแดน วันนี้ทุกคนทราบดีว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชายังตกลงกันไม่ได้ ยังมีประเด็นเรื่องการแบ่งดินแดน
ดังนั้น เรื่องการบริหารจัดการพลังงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องข้อพิพาทไทย-กัมพูชา เราจะไม่ยอมเสียดินแดนประเทศไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว เพราะฉะนั้นในปัจจุบันจะเป็นเรื่องการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายการต่างประเทศที่จะดำเนินการ ให้ได้ข้อยุติเสียก่อน จึงจะบริหารจัดการพลังงานได้
”ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องการแบ่งเขตแดน ดินแดน ของไทยและกัมพูชายังไม่จบ ดังนั้น เรื่องการบริหารจัดการพลังงานจะไม่มีการเจรจาพูดคุย หรือดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เรื่องความมั่นคงของชาติ อธิปไตยของชาติ และดินแดนของชาติเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด“ นายอรรถพลกล่าว
เมื่อถามว่า ถือเป็นการปิดประตูแนวคิดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เคยระบุ จะแบ่งกัน 50:50 หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า ปัจจุบันจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าเรื่องเขตแดน ดินแดนจะมีข้อยุติ