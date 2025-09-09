อนุทิน สะอึก! เห็นใจทักษิณ เจอบังคับโทษจำคุก รับไม่อยากให้ท่าน เจอสภาพเช่นนี้

นายกฯ สะอึก! เห็นใจ “ทักษิณ” หลังศาลฎีกาบังคับโทษจำคุก 1 ปี บอกเสียใจ คนเคยบริหารประเทศ ต้องเจอสภาพนี้
เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 9 กันยายน 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุสั้นๆ ว่า “ผมก็เสียใจ ผมก็เห็นใจท่าน” คนระดับท่าน คนระดับนี้ที่บริหารประเทศมา ตนก็ไม่อยากให้ท่านมาเจอสภาพเช่นนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีท่าทีเศร้าเมื่อได้ยินผู้สื่อข่าวถามคำถาม และพูดด้วยน้ำเสียงสะอึก ระหว่างตอบคำถามกรณีนายทักษิณ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่โกง…. ตรวจสอบได้! ทรูย้ำจุดยืนในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2568
- รองปลัดกห. ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหาร ย้ำสัมพันธ์ไทย–บรูไน มุ่งพัฒนาความมั่นคงร่วมกัน
- พรีเมียร์ลีกคัมแบ๊ก! ฟาดแข้งแมตช์เดย์ที่ 4 ดวลเดือด แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์
- ช่อ พรรณิการ์ ส่งกำลังใจ แพทองธาร-ครอบครัว เชื่อพท.เดินหน้าทำงานฝ่ายค้าน อย่างเข้มแข็ง