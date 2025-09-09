ช่อ พรรณิการ์ ส่งกำลังใจ แพทองธาร-ครอบครัว เชื่อพท.เดินหน้าทำงานฝ่ายค้าน อย่างเข้มแข็ง

ช่อ พรรณิการ์ ส่งกำลังใจ แพทองธาร-ครอบครัว เชื่อพท.เดินหน้าทำงานฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง
ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้นายทักษิณได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย. จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นำตัวนายทักษิณ ขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เพื่อนำตัวไปคุมขัง ตามคำสั่งบังคับโทษ
ต่อมา11.50น. วันที่ 9 ก.ย. ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขบวนรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 คัน มาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยรถนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้นั่งรถตู้เรือนจำทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพ สีขาว ซึ่งอยู่คันหน้าสุด ซึ่งเป็นรถที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง วิ่งเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังพบว่ามีรถตู้ยี่ห้อเบนซ์ สีเทา 2 คัน ปิดหัวและท้ายขบนรถตู้เข้าไปในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า ได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความพร้อมกับภาพครอบครัวชินวัตร หลังจากศาลมีคำสั่งบังคับ โดยระบุว่า วางเรื่องการเมืองทั้งหมดไว้ชั่วคราว
ภาพคุณปิฎก สามีคุณแพทองธาร ถือเสื้อสูทของคุณทักษิณกลับออกมาจากศาลฎีกา พร้อมกับสมาชิกครอบครัวชินวัตร ในขณะที่คุณทักษิณถูกนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เป็นภาพที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง
ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในฐานะผู้ที่ต้องคดีความหลายคดีจากการทำงานการเมืองและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่อขอส่งกำลังใจให้กับคุณแพทองธารและครอบครัวค่ะ
เชื่อว่าจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าทำงานฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทย ตามที่คุณแพทองธารได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนี้