แพทองธาร เข้าพรรคเพื่อไทย ยิ้มให้สื่อ ปัดตอบปลุกใจส.ส. หลัง ‘ทักษิณ’ กลับเข้าเรือนจำ

‘แพทองธาร’ เข้า พท.ปลุกใจ ส.ส. หลัง ‘ทักษิณ’ เข้าเรือนจำ
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 9 กันยายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อร่วมประชุม ส.ส.ประจำสัปดาห์ โดย น.ส.แพทองธารมีสีหน้าเรียบเฉย มี น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รอรับหน้าพรรค ซึ่ง น.ส.แพทองธารได้เข้าไปทักทายกับบรรดารัฐมนตรีที่มารอรับ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าการประชุมวันนี้จะมีการปลุกใจและให้กำลังใจ ส.ส.พรรคเพื่อไทยกันอย่างไร น.ส.แพทองธารไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่หันมาพยักหน้ากับสื่อมวลชน
เมื่อถามว่า ได้เดินทางไปส่งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เข้าเรือนจำ กำลังใจของนายทักษิณยังดีหรือไม่ น.ส.แพทองธารไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน ก่อนจะเดินขึ้นห้องประชุมทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ น.ส.แพทองธารมาพร้อมกับนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี