สะพัด สันติ พร้อมพัฒน์ หลุดโผครม. ขาดคุณสมบัตินั่งรมต. ดันลูกชายนั่ง รมว.สธ.แทน

ลือหึ่ง สันติ ไม่พร้อมแล้ว หลังขาดคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรี ดัน พัฒนา ลูกชาย นั่ง รมว.สธ.แทน
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า สำหรับโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลงตัวแล้ว แต่ล่าสุดรายงานว่า ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ ติดอยู่ในโผ แต่จากการตรวจสอบประวัติ นายสันติ พบว่าขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายสันติ จะส่งนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ลูกชายมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชื่อของนายสันติ เคยถูกส่งเข้าไปตรวจประวัติ และคุณสมบัติในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน มาแล้ว แต่ก็ขาดคุณสมบัติเช่นกัน