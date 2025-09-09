ซาบีดา แจงข้อจำกัดศาสนา หลังมีชื่อติดโผ นั่งก.วัฒนธรรม ชี้แยกแยะและมีจุดที่ทำได้

ซาบีดา แจงเรื่องข้อจำกัดด้านศาสนา หลังมีชื่อติดโผ นั่ง ก.วัฒนธรรม บอกแยกแยะได้ มีจุดที่สามารถทำได้
เมื่อเวลา 15.27 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ อดีต รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีชื่อนั่งรมว.วัฒนธรรม ในรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า “ไม่ทราบ”
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับศาสนานั้น ไม่มีข้อจำกัดใช่หรือไม่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า “จริงๆ แยกแยะได้ และมีจุดที่สามารถทำได้”
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสานนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่ น.ส.ซาบีดา ตอบว่า “ยังไม่ทราบเลยว่าจะนั่งรัฐมนตรีที่ไหน”