นิพิฏฐ์ รับเห็นใจทักษิณ-ครอบครัว เล่าอดีตสู้กันจริง แต่ส่วนตัวไม่เกลียดกัน ยกเป็นคนไม่ธรรมดา

นิพิฏฐ์ รับเห็นใจทักษิณ เล่าอดีตสู้กันจริง แต่ส่วนตัวไม่เกลียดกัน ยกเป็นคนไม่ธรรมดา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุงหลายสมัย ได้โพสต์ถึงกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งกรณีการบังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจว่า
อโหสิ
ศาลฎีกามีคำสั่งให้นำตัวคุณทักษิณ ชินวัตร ไปจำคุก 1 ปี เนื่องจากถือว่า ยังไม่ได้มีการบังคับโทษจำคุกจริง
ผมอโหสิให้คุณทักษิณไปแล้ว แม้ว่าตอนต่อสู้กันมา ผมโดนแจ้งความและโดนฟ้องถึง 13 คดี แต่ถือว่า เราเห็นต่างกันในทางการเมือง
ใครยังจะโกรธคุณทักษิณอยู่ ก็โกรธไป แต่ไม่น่าจะมีสิทธิอะไรมาต่อว่าผม เพราะตอนสู้ผมก็สู้จริงไม่น้อยกว่าใคร มิได้โกรธเกลียดท่านเป็นการส่วนตัว
ตรงข้ามเสียด้วยซ้ำ ผมกลับเห็นใจคุณทักษิณ และครอบครัวท่านเสียอีก ที่คนในสถานะเช่นนี้ อายุขนาดนี้ ต้องมาติดคุก เพราะถ้าจะว่าไป นโยบายหลายเรื่องของคุณทักษิณก็มีประโยชน์กับบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้
การมีนโยบายให้ประชาชนแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย ชิงชังกัน ใช้คำหยาบต่อกัน บ่มเพาะความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหัวใจประชาชน มีแต่ทำให้บ้านเมืองแตกแยก สุดท้ายแล้วไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองและประเทศชาติ
คนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 สมัย,มีน้องเขยเป็นนายกรัฐมนตรี,มีน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรี และ มีลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรี ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน
มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านขาดไป ผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากในสภาผู้แทนราษฎร คือ ท่านขาด “กัลยาณมิตร”