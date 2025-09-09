ณัฐวุฒิ เห็นต่างเพื่อไทย รอวันล่มสลาย รับวิกฤตครั้งนี้หนัก แต่เป็นเสียหายที่มีอนาคต
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ถึงกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งกรณีการบังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจว่า
“สำหรับสมาชิก และผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย สิ่งที่สูญเสียไปวันนี้ คืออิสรภาพของนายกฯทักษิณ แต่ตัวตน ผลงาน และความเป็นทักษิณ ชินวัตร ในใจพวกเรามิได้เสื่อมสูญไปด้วย
บางคนวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจบแล้ว รอเวลาล่มสลาย แต่ผมเห็นต่าง
การตัดสินใจเผชิญหน้ากับชะตากรรมของนายกฯทักษิณวันนี้ คือหลักศิลาค้ำยันพรรคเพื่อไทย ในท่ามกลางพายุใหญ่ทางการเมืองให้กลับมาตั้งหลักยืน
เราไม่ใช่ไม่เคยเจ็บ ไม่ใช่ไม่เคยล้ม ไม่ใช่ไม่เคยถูกคนตีตราว่าพ่ายแพ้ แต่ทุกครั้งเราก็กลับมา เพราะหัวใจเราไม่เคยยอมแพ้
ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเสียหายหนัก แต่ถ้ามองการเมืองแบบรอบด้านผมว่ามีโอกาสปะปนอยู่ในวิกฤตนี้
พรรคเพื่อไทยต้องอยู่กับความจริงให้ได้ สรุปบทเรียน แก้ไขข้อผิดพลาด หัวใจต้องใหญ่พอให้ประชาชนเห็นว่ายังสู้
สำหรับผม นี่คือความเสียหายที่มีอนาคต”