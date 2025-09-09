โผครม.ล่าสุด สันติ หลุด ดันลูกนั่งสธ.แทน บิ๊กเล็ก คุมกลาโหม คาดทูลเกล้าฯสัปดาห์นี้

ครม.อนุทิน 1 ส่งตรวจคุณสมบัติกว่า 40 รายชื่อ เชื่อภายในสัปดาห์นี้ นำขึ้นทูลเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ส่งตรวจสอบประวัติครบทุกคนแล้ว โดยในวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้เปิดตัว พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ให้นั่ง รมว.กลาโหม เพื่อสานต่อการประชุมจีบีซี แก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมยังได้ระบุว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส จะเข้ามานั่งรองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลุยโครงการคนละครึ่ง
ขณะที่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะส่งลูกชาย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เข้ามานั่ง รมว.สาธารณสุขแทน หลังจากส่งตรวจคุณสมบัติไม่ผ่าน
สำหรับโผครม.ล่าสุด มีดังนี้
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
4.นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ
6.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7.นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
9.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
10.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
11.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
12.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
14.นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
15.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รอคอนเฟิร์ม
16.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
17.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
18.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19.นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
20.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
21.นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
22.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23.นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24.นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
25.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ลูกชายนายสันติ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
26.นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
27.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
28.นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29.นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
30.จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
31.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
32.นางสาวนิธิยา บุญญามณี ลูกสาวนายนิพนธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ภายในสัปดาห์นี้จะสามารถนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 40 รายชื่อ เกินกว่าตำแหน่ง คาดว่า 1-2 วันการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ