ด่วน! ทักษิณ สวมชุดนักโทษ นั่งรถตู้กรมราชทัณฑ์ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เมื่อเวลา 17.01 วันที่ 9 กันยายน ที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขบวนรถของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ได้ควบคุมตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปเรือนจำกลางคลองเปรม
โดยนายทักษิณ นั่งอยู่ภายในรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ โดยจากการสังเกตนายทักษิณได้สวมชุดนักโทษสีฟ้า ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่าจะออกไปไหน และเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรจะฝากถึงคนไทยหรือไม่นั้น นายทักษิณ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ เพียงแต่ยกนิ้วโป้งขึ้นมาเท่านั้น
ขณะเดียวกัน จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่าภายในรถตู้คันดังกล่าว ไม่มีบุคคลอื่นนอกจากตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น
