ทักษิณ อมยิ้ม ยกนิ้วให้สื่อ ราชทัณฑ์คุมตัว ย้ายไปคลองเปรม

ด่วน ! ราชทัณฑ์ ย้าย “ทักษิณ” จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เข้าเรือนจำกลางคลองเปรม คุมขังเรือนจำความมั่นคงสูง “ทักษิณ” อมยิ้มหลังสื่อถามเรื่องกำลังใจ พร้อมโชว์ยกนิ้วโป้งให้สื่อบันทึกภาพ อุบตอบทุกคำถาม
จากกรณีเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กันยายน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้ โดยให้เหตุผลว่า การรักษาตัวและการส่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบราชทัณฑ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามคำพิพากษาศาล
ต่อมาเวลา 17.10 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีขบวนรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สีขาว จำนวน 3 คัน คันแรก ทะเบียน 1นฉ 1576 กรุงเทพมหานคร คันที่สอง ทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพมหานคร และคันที่สาม ทะเบียน 1นฉ 1977 โดยทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามเจาะจงไปที่รถตู้คันที่สอง ทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นรถตู้คันที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั่งกลับมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในช่วงกลางวัน
ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวได้พยายามวิ่งติดตามรถตู้คันดังกล่าวเพราะเห็นว่ามีการเปิดกระจก และเห็นเป็นนายทักษิณ ชินวัตร นั่งติดข้างกระจก สวมเสื้อสีฟ้า กางเกงขาสั้นสีดำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสีเสื้อสำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามตะโกนสอบถามนายทักษิณว่า “มีอะไรอยากจะพูดกับสังคมหรือไม่” ปรากฏว่านายทักษิณไม่ได้ตอบคำถาม หันมามองที่ผู้สื่อข่าวและมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้า และเมื่อถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยหรือไม่
แล้วเมื่อถามต่อว่าตอนนี้มีกำลังใจดีหรือไม่ ปรากฏว่านายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน แต่มีการยกนิ้วโป้งข้างขวาขึ้นให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ พร้อมอมยิ้มเล็กน้อย จากนั้นขบวนรถได้รีบเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม ทำให้ผู้สื่อข่าวต้องยุติการวิ่งติดตามสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีเทา ทะเบียน 7กอ 559 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถของครอบครัวตระกูลชินวัตร ได้ขับติดตามไปห่างๆ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การย้ายตัวนายทักษิณ ชินวัตร จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม โดยไม่ได้เลี้ยวเข้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างที่สื่อมวลชนเข้าใจนั้น เนื่องมาจากว่าเรือนจำกลางคลองเปรมถือเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย ส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรนั้น รอทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงอีกครั้ง