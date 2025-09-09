อนุทิน ร้องลั่น ปัดไม่รู้ ‘สันติ’ ขาดคุณสมบัติ-วรภัค ถูกป.ป.ช.กล่าวหา ยันเป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้

อนุทิน ร้องฮึ้ย! ปัดไม่รู้ ‘สันติ’ ขาดคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรี ส่วน ‘วรภัค’ ถูก ป.ป.ช.กล่าวหา ขอรอฟัง ‘เลขาฯ ครม.’ ยัน ถ้าเป็นไม่ได้ ก็เป็นไม่ได้
เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี นายอนุทินถึงกับร้อง “ฮึ้ย” ตนยังไม่ทราบ ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะแจ้งมาหากใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ และชัดเจนว่าหากใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็จะนำเสนอขึ้นทูลเกล้าฯไม่ได้ พร้อมย้ำว่า “ไม่ต้องกังวล เพราะนี่คือเหตุผลที่เสนอรายชื่อไปเกิน 36 รายชื่อ”
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่มีชื่อเป็นว่าที่ รมช.คลัง ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหา จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ว่า อยู่ที่การตรวจสอบ เราส่งรายชื่อทุกคนไปให้เลขาฯครม.ตรวจสอบ เราต้องเชื่อการตรวจสอบ จะไปด่วนสรุปก่อน หรือไปเชื่อหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้
