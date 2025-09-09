ราชกิจจา เผยแพร่ พ.ร.บ.เงินเดือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม เปิดอัตราขั้นต่ำแต่ละตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัตติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ.2564 ดังนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน ย้าย ‘ทักษิณ’ ไปเรือนจำคลองเปรม ทำตามกม.-ขั้นตอนที่ถูกต้อง
- บรรยากาศสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย ‘ณรงค์ จารุจินดา’ ผู้กำกับดัง-ฌาปนกิจพรุ่งนี้
- อุกอาจ! อิสราเอลโจมตีกาตาร์ หวังปลิดชีพหัวหน้าฮามาส-ทีมเจรจาหยุดยิงในโดฮา
- แห่อาลัย รถบัส The Voice ประสบอุบัติเหตุ รถส่งน้ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักเกือบ 24 ต้น เสียชีวิต