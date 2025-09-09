คดีการเมืองยังไม่หมด! ลุ้นศาลนัดชี้ ทำประชามติกี่ครั้ง แก้รัฐธรรมนูญ 60 พรุ่งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 10 กันยายนนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในคำร้องที่ประธานรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติจำนวนกี่ครั้ง ตามที่ที่ประชุมรัฐสภา มีมติส่งญัตติด่วน ที่ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. และ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
