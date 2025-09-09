ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับส.ส. เพื่อไทย-รทสช. มีชื่อ อดีตผู้ว่าฯอัศวิน ขวัญเมือง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ‘รุ่งเรือง พิทยศิริ-อ้น ทิพานัน-อัศวิน ขวัญเมือง’ เลื่อนขึ้นมาเป็น สส.บัญชีรายชื่อแล้ว หลัง ‘นพดล-สุชาติ ชมกลิ่น-ธนกร’ ไขก๊อกปาร์ตี้ลิสต์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2568 มีเนื้อหาว่า ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 9 กันยายน 2568 ซึ่งได้ประกาศให้ นายนพดล ปัทมะ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 15 ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็น สส. โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566
บัดนี้ นายนพดล ปัทมะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายนพดล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน คือ นายรุ่งเรือง พิทยศิริ บัญชีรายชื่อลำดับที่ 41
ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายสุชาติ สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น สส. แทน คือ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ บัญชีรายชื่อลำดับที่ 18 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ
อย่างไรก็ตาม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายธนกร สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง บัญชีรายชื่อลำดับที่ 20 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ