‘อนุทิน’ ยันชื่อ ‘ศุภจี’ ยังอยู่ หลังบางสำนักตีข่าวหลุดโผ รมว.พาณิชย์ เตรียมเปิดตัวพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ไม่มีชื่อปรากฎในโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1
ล่าสุด เมื่อเวลา 21.40 น. ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยืนยัน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ มีชื่อร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในตำแหน่งรมว.พาณิชย์ สัดส่วนคนนอก โดยเตรียมเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.) ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย