เอม ยก ทักษิณ วีรบุรุษสุดยอดในใจ ขอบคุณทุกกำลังใจส่งให้ครอบครัว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยกัน

‘เอม พินทองทา’ ยก ‘ทักษิณ‘ เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจ แม้ใครจะเรียก ‘พ่อ’ อย่างไรก็ตาม บอกลูกจะเข้มแข็งให้ได้ทุกวัน พร้อมขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งให้ครอบครัว
จากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเพื่อไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกา ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อนที่เวลาต่อมาราชทัณฑ์จะย้ายตัว นายทักษิณ ไปคุมขังที่เรือนจำคลองเปรม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม ลูกสาวของนายทักษิณ โพสต์รูปภาพขณะหอมแก้มนายทักษิณ ผ่านอินสตาแกรม ระบุข้อความว่า ไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไร (มียศหรือไม่มี หรือชื่อร้ายกาจแค่ไหน) คุณพ่อก็เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา
น.ส.พินทองทาระบุด้วยว่า ทุกเรื่องราวใดๆ ในโลกนี้ ที่หลายๆ คนมักมั่นใจว่าตัวรู้ทุกเรื่องทุกมุมละเอียด อยากบอกว่ามันไม่มีทางครบทุกเรื่อง ทุกมุม อย่างที่เราเชื่อหรอกค่ะ คนบางคนก็มักจะตัดสินคนอื่นๆ และคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ (ตัดสินออกมาเสียงดังๆ ด้วย) ในแบบของตัวเองแต่สำหรับตัวเราและครอบครัวนั้นเชื่อว่า
“เราอยู่เคียงข้างกันมาทุกจังหวะของชีวิตทุกเรื่องราว คลื่นทุกลูก คนเคยรักกันที่หักหลังรวดเร็ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนมากมายที่ทุ่มเทใจให้เรา รักและอยู่เคียงข้างกันมาเสมออีกมากมาย (ขอกราบใจค่ะ)
เราเองย่อมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดของเรา ครอบครัวเรา และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกสาวคนนี้ประทับใจ ภาคภูมิใจ ในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นและความเสียสละของผู้นำท่านนี้…’คุณพ่อ’
ผู้นำที่เข้มแข็งและมีความหวัง คอยมอบพลังบวกให้พวกเราเสมอ ทำให้พวกเราเข้มแข็งและมีความหวังและพร้อมผ่านเรื่องราวเหล่านี้ ‘ด้วยกัน’ แน่นอน… เราร้องไห้ด้วยกัน… หัวเราะด้วยกัน…และฮึดสู้ด้วยกัน ‘เดี๋ยวมันก็ผ่านไป’ (ด้วยกัน)
ท้ายที่สุดเอมและครอบครัว อยากขอขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อและครอบครัวเราอย่างท่วมท้น พวกเราซาบซึ้งถึงพลังงานดีดีเหล่านี้ และมันเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างมากมายจริงๆ ค่ะ #ลูกจะเข้มแข็งให้ได้ทุกวันค่ะ”