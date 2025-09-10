นายกฯหนู ควงภรรยา กินเตี๋ยวลูกชิ้นปลา สตรีทฟู้ดร้านโปรด ล้อมวงเพื่อนทหาร

นายกฯหนู ควงภรรยา กินเตี๋ยวลูกชิ้นปลา สตรีทฟู้ดร้านโปรด หน้าวัดไตรมิตรฯ ล้อมวงเพื่อนทหาร
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (9 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภรรยา เดินทางไปทานสตรีทฟู๊ดร้านโปรด ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา หน้าวัดไตรมิตรฯ
โดยมี พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ ผบ.ศตก. ว่าที่ ผบ.ศรภ. ที่ต้องรับผิดชอบการดูแลรปภ.นายกฯ ตามระเบียบ และพล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ รองแม่ทัพภาค1 ว่าที่แม่ทัพน้อย 1 ซึ่งสนิทสนมกันมานาน และ นายกฯด๊อยซ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมโต๊ะด้วย
