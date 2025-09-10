คุกคลองเปรม เปิดแดน10 ขัง ทักษิณ นักโทษเด็ดขาด คืนแรกนอนสถานที่เดียวกับ เสี่ยเปี๋ยง

คุกคลองเปรม เปิดแดน 10 ขัง ทักษิณ นักโทษเด็ดขาด คืนแรกนอนสถานที่เดียวกับ เสี่ยเปี๋ยง
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำคลองเปรมเมื่อคืนที่ผ่านมา และคาดว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องกักโรคตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ระหว่างนี้คนที่จะเข้าเยี่ยมได้มีแค่ทนายความเท่านั้น หลังจากนี้อีก 5 วัน ครอบครัวถึงสามารถเข้าเยี่ยมได้
ตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อไปที่ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวนายทักษิณ ระบุว่า วันนี้ไม่มีกำหนดที่จะเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เนื่องจากติดธุระ แต่จากการสังเกตบริเวณด้านหน้าเรือนจำ
ทั้งนี้ มติชนออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูล ทราบว่า นายทักษิณ ถูกคุมขังอยู่ภายใน แดน 10 เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งแดน10 นั้น เป็นแดนที่มีช่องทางเชื่อมต่อกับทางด้านหลังของ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อีกทั้ง แดนดังกล่าวมีอาคารกักโรคเป็นสัดส่วน และยังเคยใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังรายสำคัญอย่าง ”เสี่ยเปี๋ยง” อภิชาติ จันทร์สกุลพร ซึ่งได้รับการปล่อยตัวพักโทษออกจากเรือนจำไปแล้ว