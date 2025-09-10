อดีตผู้ว่าฯอัศวิน เข้าใจ ‘ชัชชาติ’ เจอปัญหาน้ำท่วม รับสมัยตัวเองแก้ได้ไม่หมด เชื่อมือ ผ่านพ้นวิกฤตได้

‘อดีตผู้ว่าฯอัศวิน’ เข้าใจ ‘ชัชชาติ’ เจอปัญหาน้ำท่วม เชื่อมั่นพากรุงเทพฯ รอดวิกฤต
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักว่า ในฐานะอดีตผู้ว่าฯกทม. เข้าใจถึงปัญหาที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กำลังเผชิญ เพราะ กทม.เป็นพื้นที่ลุ่ม และท่อระบายน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก
พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า แม้ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง ได้พัฒนาโครงการอุโมงค์ระบายน้ำและสร้าง Water Bank หลายแห่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา แต่ก็ยังแก้ได้ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าผู้ว่าฯชัชชาติจะสามารถบริหารจัดการและนำพากรุงเทพฯผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดี