จตุพร ไม่ซีเรียส ชื่อหลุดโผครม.หนู แย้มทำการเมือง พรรคโอกาสใหม่ รับสนิท เสี่ยกลาง มานาน

จตุพร ไม่ซีเรียส ชื่อหลุดโผครม.หนู แย้มทำการเมือง พรรคโอกาสใหม่ รับสนิทเสี่ยกลางมานาน
วันที่ 10 กันยายน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า เข้าใจว่า เวลานี้ ทีมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ที่เป็นข่าวมานั้น สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนที่ไม่มีชื่อตนอยู่ในครม.ชุดนี้ เป็นเรื่องปกติ ตนไม่ซีเรียสอะไร เพราะยังมีอะไรทำอีกเยอะ ชีวิตต้องเดินต่อไป สบายๆ
“ผมก็ไปลาข้าราชการในกระทรวงเรียบร้อยแล้ว และเห็นหน้าตาครม.ชุดใหม่แล้ว ดูโอเคดี ขอเป็นกำลังใจให้ ไม่ต้องห่วงผม ที่ไม่ได้อยู่ในครม.ชุดนี้ เพราะหากเปรียบเป็นข้าราชการก็เท่ากับผมเกษียณ ก็เท่านั้นเอง ระหว่างนี้ผมเองก็มีอะไรที่คิดไว้ว่าจะทำเต็มไปหมด อยากไปเรียนเพิ่ม อยากไปเที่ยว ไม่ได้เที่ยวไหนมานานแล้ว ก่อนหน้านี้ได้แค่ไปทำงาน”นายจตุพร กล่าว
เมื่อถามว่า อะไรที่ว่า มีทำอีกเยอะแยะ คือ ทำงานในพรรคโอกาสใหม่ ใช่หรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า ถ้ามีโอกาสไปร่วมก็จะไปร่วม
เมื่อถามว่า ได้คุยกับนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFบ้างหรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า นายสารัชถ์ เป็นเพื่อนกับตนมานาน เพื่อนไม่ค่อยจะคุยเรื่องการเมืองกัน คุยเรื่องอื่น เมื่อถามว่าคุยเรื่องอะไรบ้าง นายจุตพรกล่าวว่า คุยเรื่องทั่วไป