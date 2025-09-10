ทักษิณ นอกคุกคืนแรก หลับสนิท-ไม่เครียด ตรวจสุขภาพโดยรวม ‘ดี’

ราชทัณฑ์ เผยอาการนอนคุก คลองเปรมคืนแรก ทักษิณ นอนหลับสนิท-ทานข้าวได้-ไม่เครียด-ปรับตัวได้ กักโรค 5 วัน
จากกรณีวานนี้ (9 กันยายน) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี
ต่อมา ในช่วงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างการพิจารณาคดี (HUB) ได้ดำเนินการย้ายนายทักษิณ ไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจาก เป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อแยกการปฏิบัติตามประเภทของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน ภายในกรมราชทัณฑ์ว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม
อาการนอนห้องกักโรคคืนแรก พบว่า วานนี้ (9 ก.ย.) นายทักษิณ สามารถนอนหลับได้ ปรับตัวได้เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ ส่วนการรับประทานอาหาร สามารถรับประทานอาหารได้ครบ ยังไม่ได้มีการร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษ
ส่วนเรื่องกระบวนการแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ แม้ว่าจะเป็นการย้ายการคุมขังออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายังเรือนจำกลางคลองเปรม แต่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายโรคประจำตัว การใช้ยารักษาโรค ดูเรื่องสุขภาพจิตใจ พบว่า โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี