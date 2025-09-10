รุ่งเรือง ดีใจคัมแบ๊กส.ส. ขอทำงานให้คุ้มค่าภาษี ‘อ้น ทิพานัน’ รับเป็นเกียรติ จ่อผลักดันกม.เด็ก

‘รุ่งเรือง’ ขอทำหน้าที่ ส.ส.ให้คุ้มค่าภาษีประชาชน เตรียมชำแหละนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา ด้าน ‘ทิพานัน’ เตรียมผลักดัน กม.เด็ก-สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา นายรุ่งเรือง พิทยศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ให้การต้อนรับ
นายรุ่งเรืองกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่ ส.ส.อีกครั้งในรอบ 20 ปี หลังจากเคยดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2544 ก่อนจะถูกคดีทางการเมืองทำให้ห่างหายจากเวทีการเมืองกว่า 10 ปี ครั้งนี้จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน มุ่งติดตามและตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะแถลงต่อรัฐสภา พร้อมทั้งเตรียมแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณา
ส่วนที่รัฐบาลอาจยุบสภาภายใน 4 เดือน นายรุ่งเรืองกล่าวว่า เป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ตนจะทำงานอย่างเต็มที่ตามโอกาสที่มี ขอย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน โดยเน้นบทบาทการตรวจสอบถ่วงดุล เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และพร้อมร่วมงานในคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งตนเคยทำรายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสเสนอต่อรัฐบาลมาก่อน ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหากได้รับโอกาส
ด้าน น.ส.ทิพานันกล่าวว่า การเป็น ส.ส.ถือเป็นเกียรติและเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิต เพราะ ส.ส.คือผู้แทนประชาชน มีหน้าที่ทำงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลักสำคัญของประเทศ การออกกฎหมายที่ถูกต้องและการบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษคือกฎหมายด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องมีผลต่ออนาคตของประเทศ โดยเด็กคือรากฐานสำคัญที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักพัฒนาชาติ ขณะที่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ และอากาศ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย จึงต้องทำให้กฎหมายเหล่านี้ทันสมัย ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม