บุ๋ม ปนัดดา ร่วมคณะ บิ๊กเล็ก ถก GBC ไทย-กัมพูชา ที่เกาะกง รีวิวห้องประชุม บอกวันนี้ พล.ท.มาลี ไม่มา
เมืาอวันที่ 10 กันยายน ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1/2568 โดยมี คณะผู้แทนประกอบด้วย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ.นนทรี อินทรสาลี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน, นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, พลเอก กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม, พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก, พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ และพล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงศาลาว่าการจังหวัดเกาะกงในเวลาประมาณ 10.15 น. ก่อนจะเริ่มประชุมในเวลา 10.45 น.
สำหรับการประชุม GBC ครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยวิสามัญ ,การหารือมาตรการลดความตึงเครียด ลดระดับการใช้กำลังทหาร และการยุติวาทกรรมยั่วยุ พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกัน ,ความร่วมมือในทางปฏิบัติ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการชายแดน รวมถึงกำหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งถัดไป
นับเป็นจังหวะสำคัญที่ทั้งสองประเทศ จะได้หาทางออกต่อปัญหาตามแนวชายแดนอย่างสันติ ยึดหลักอธิปไตย ความปลอดภัยของประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก. ได้ร่วมคณะ พล.อ.ณัฐพล เข้าประชุมด้วย
โดย น.ส.ปนัดดา ได้ถ่ายคลิปบรรยากาศภายในห้องประชุมระหว่างรอประธานทั้งฝ่าย โดยระบุว่า ขณะนี้กำลังรอการเปิดประชุม โดยโต๊ะประธานอยู่ด้านหน้า ฝ่ายกัมพูชานั่งอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายไทย แต่ไม่มีมาลี (พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมกัมพูชา) เขาไม่มา