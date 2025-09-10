เด็จพี่ ป้องทักษิณ อัดพวกฝ่ายแค้นไร้จิตสำนึก ตัดต่อรูปด้อยค่า ปัดพท.แตก มีแต่รักกันกว่าเดิม

‘เด็จพี่’ จวกกลุ่มการเมือง-เกรียนคีย์บอร์ด ไร้จิตสำนึก ทำคลิปตัดต่อภาพด้อยค่า ‘ทักษิณ’ เข้าข่ายผิดกฎหมาย ยกเป็นสุภาพบุรุษ มั่นใจ ‘แพทองธาร’ สู้ไม่ถอย พร้อมผนึกกำลังคนในพรรค พท.สู้ศึกเลือกตั้ง กอบกู้ศรัทธากลับคืน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในคดีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ผู้คนในสังคมต่างเห็นอกเห็นใจท่าน คนที่มีแนวคิดคนละฝั่งกับท่านและพรรคเพื่อไทยยังชื่นชมการรักษาคำพูด เป็นสุภาพบุรุษ เดินทางกลับประเทศไทย ไม่คิดหลบหนี มีเพียงส่วนน้อย กลุ่มการเมือง เกรียนคีย์บอร์ดบางกลุ่มบางคนที่เป็นฝ่ายแค้นอยู่ตรงข้ามอดีตนายกฯทักษิณและพรรคเพื่อไทย นำภาพและคำพูดมาล้อเลียน ดูหมิ่น ด้อยค่า ทำภาพคลิปตัดต่อใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมอย่างไร้จิตสำนึก ขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เพราะอาจจะมีความผิดทางกฎหมาย
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า นายทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย แม้จะได้รับโทษทางกฎหมาย ท่านกำลังใจยังดี ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ กับพรรคเพื่อไทย เมื่อเจอวิกฤตจะยิ่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ความสามัคคีและพลังนักสู้ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายทางการเมืองครั้งใหม่ มั่นใจว่าเพื่อน ส.ส.และสมาชิกพรรคไม่เสียขวัญ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯและหัวหน้าพรรค มีเลือดนักสู้เหมือนกับพ่อเต็มเปี่ยม สู้ไม่ถอย จะร่วมกับแกนนำพรรค ส.ส.สมาชิกพรรค ผนึกกำลังเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ฟื้นความเชื่อมั่น เรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนกลับคืนมา เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า
“ภาษิตคำพังเพยบอกว่าคนล้มอย่าข้าม เรื่องที่เกิดขึ้นอาจมีคนเยาะเย้ย สะใจ บอกพรรคเพื่อไทยแตกแล้ว แย่แล้ว แต่ผมกลับมองอีกมุม มีแต่จะทำให้คนในพรรครัก สามัคคีกันมากกว่าเดิม พร้อมจับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายการเมืองวันข้างหน้า ส่วนพวกฝ่ายแค้นฝ่ายตรงข้ามที่ยังโจมตี อยากเห็นท่านทักษิณได้รับโทษมากกว่านี้ กล่าวหาจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ถูกคุมขังคนอื่น อยู่อย่างสุขสบาย อย่าเพิ่งจินตนาการ มองแต่แง่ลบ เชื่อมั่นกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
พวกที่จ้องสร้างความเกลียดชัง ให้ข้อมูลผิดๆ ทางโซเชียล ขยายความขัดแย้งบนดิน ใต้ดิน ทำอย่างเป็นขบวนการ ขอให้หยุดหาข้ออ้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองและพวกพ้อง เพื่อหวังผลทางการเมืองมาทำลายฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยับ พวกที่พยายามสร้างความเกลียดชัง เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์ สุดท้ายกระแสสังคมจะตีกลับ ประเทศไทยบอบช้ำมากพอแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความเมตตาและให้อภัยกัน” นายพร้อมพงศ์กล่าว