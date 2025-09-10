ภูมิธรรม คาด ‘เขากระโดง’ แล้วเสร็จ 30 ก.ย. เชื่อ มท.1 คนใหม่ มีวิจารณญาณ เอาที่ดินหลวงคืน

‘ภูมิธรรม’ ชึ้ที่ดินเขากระโดงดำเนินการตามขั้นตอนจะแล้วเสร็จ 30 ก.ย. หวัง มท.1 คนใหม่สานต่อเอาที่ดินหลวงคืน เสียดายนโยบายปราบยาเสพติด อยากให้ทำต่อ
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวถึงการเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่า ไม่ได้มาสั่งงานอะไร คงรอจนถึงวันที่นายกฯนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ความเป็นรัฐมนตรีของเราจึงจะสิ้นสุด ซึ่งก็จะไม่มีการสั่งการหรือเซ็นอะไรมากมาย ยกเว้นเรื่องสำคัญที่ยังคั่งค้างก็จะเซ็นผ่านให้
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนเรื่องเขากระโดง เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว ซึ่งตนสั่งชัดเจนตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งแล้ว หลังจากตรวจสอบหลักฐานก็ต้องมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหา หัวใจสำคัญคือเป็นที่หลวงชัดเจน เพราะเป็นที่ที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้ เป็นข้อชัดเจนที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย และรัชกาลที่ 6 ทรงออกกฤษฎีกา ดังนั้น ที่ดินนี้จึงเป็นที่ของหลวง ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จากนั้นจึงมีขั้นตอนต่างๆ จนถึงขั้นออกโฉนด แผนที่การรถไฟแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนที่ออกกฤษฎีกาและออกแผนที่ฉบับแรก ชัดเจนว่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีแค่ 18 ครอบครัว ซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว ที่จึงกลับมาเป็นของหลวงทั้งหมด หลังจากนั้นถ้ามีอะไรก็ให้กระบวนการทางกฎหมายว่าไป
นายภูมิธรรมกล่าวว่า เมื่อกรมที่ดินนำมาดำเนินการต่อก็ติดขัดอยู่แค่กระบวนการก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมที่ดินได้มีการเซ็นยุติเรื่อง ซึ่งเมื่อดูทางกฏหมายแล้วยังมีปัญหาอยู่ เพราะศาลปกครองได้สั่ง ก็ต้องไปเคลียร์ ดังนั้นตอนที่ตนมาเคลียร์มีข้อสรุปว่าเป็นที่ดินหลวง จริงๆ เป็นอำนาจของอธิบดีที่จะสั่งให้ที่ดินเป็นของหลวงได้เลย แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เราจึงได้ย้อนกลับไปเพื่อดำเนินการ เพื่อนำที่ดินหลวงคืนที่ขณะนี้เป็นแค่กระบวนการ จริงๆ คาดว่าวันที่ 30 ก.ย.จะแล้วเสร็จ แล้วว่าไปตามกฏหมาย ส่วนที่ยังมีผู้ประท้วงเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดิน สามารถยื่นคัดค้านได้ ยืนยันทั้งหมดก็จะเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า จะฝากถึง รมว.มหาดไทยคนใหม่หรือไม่ ให้ดำเนินการต่อ และกลัวหรือไม่ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องทราบว่า รมว.มหาดไทยคนใหม่คือใคร มีแต่ข่าว เราจะไปฝากที่มันเป็นข่าวได้อย่างไร เมื่อผู้สื่อข่าวแย้งว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ประกาศเองว่าจะควบตำแหน่ง รมว.มหาดไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ดังนั้น ท่านรู้อยู่แล้ว สิ่งที่ผมทำก็แจ้งชัดต่อสาธารณะ เห็นท่านบอกว่าทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ เท่านั้นเอง เชื่อว่าท่านเป็นถึงนายกฯ ท่านคงมีวิจารณญาณว่าทำอะไรก็ตาม ก็อยู่ในสายตาพี่น้องประชาชน ขอทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมให้เดินหน้าต่อไป
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า เสียดายอยู่งานเดียวของกระทรวงมหาดไทยคือเรื่องปราบปรามยาเสพติด คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคา ที่กังวลใจอยู่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำ แต่สัมผัสได้ว่าประชาชนรู้สึก ถ้าหากขึ้นมาจับเรื่องนี้จริงๆ จัดการโดยไม่จำเป็นต้องเห็นแก่หน้าใคร ก็จะเป็นคุณกับประเทศ ฝากเรื่องนี้ไว้
ถามต่อว่า ก่อนหน้าจะมีนโยบาย No Drugs No Dealers สมัยนายอนุทินเป็น รมว.มหาดไทย ก็มีนโยบาย Seal Stop Safe เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดมาทำต่อ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็เป็นได้และจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี ถ้าเราเป็นผู้นำรัฐบาล เป็น ครม.อะไรที่ดีก็ทำได้ไม่มีปัญหา และไม่รู้สึกหวงว่าเป็นเจ้าของนโยบาย เราดีใจเสียอีกว่ามีคนมาสืบทอดต่อ ก็หวังว่าจะทำแบบนั้น