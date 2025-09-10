การเมือง

ภูมิธรรม ยก ทักษิณ วีรบุรุษประชาธิปไตย รับสะเทือนใจนายใหญ่ใส่ชุดนักโทษ ลั่น ไปเยี่ยมแน่

ภูมิธรรม ยก ทักษิณ วีรบุรุษประชาธิปไตย รับสะเทือนใจนายใหญ่ใส่ชุดนักโทษ ลั่น ไปเยี่ยมแน่

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถูกจำคุกในเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งจากนี้จะมีกรอบเวลาให้เข้าเยี่ยมได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าใครจะเข้าไปเยี่ยมบ้างว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน แต่ความรู้สึกส่วนตัว ตนต้องไปเยี่ยมนายทักษิณแน่นอน เพราะตนไม่ได้รู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรผิดมาตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านถูกกระทำโดยอำนาจการจัดการในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลนอกระบบ เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งขึ้นมารอวันพิสูจน์

“ในสายตาผม นายทักษิณเป็นนักสู้คนหนึ่ง และเมื่อวานเห็นภาพนายทักษิณสวมชุดคอกลมสีฟ้า และดูเหมือนจะกล้อนผมด้วยก็สะเทือนใจ ผมคิดว่าท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าท่านจะหนีไปเลยก็ไปได้ เพราะอยู่นอกประเทศอยู่แล้ว และท่านก็อยู่เมืองนอก ไม่ได้ลำบาก ซึ่งการที่ท่านตัดสินใจกลับมา ถือว่าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวท่านเอง และประชาชนที่เคารพนับถือท่าน ในสายตาผม นายทักษิณเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่ง” นายภูมิธรรมกล่าว

เมื่อถามว่าเรื่องนายทักษิณจะกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะการที่นายทักษิณยอมรับโทษนั้นอาจจะมีทั้งกระแสเห็นใจ ตีกลับ หรือชื่นชมว่าได้ทำตามกระบวนการยุติธรรม นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นความรู้สึกต่างๆ ของผู้คน จะรู้สึกอย่างไรก็เป็นไปตามความรู้สึกของคนเหล่านั้น แต่เชื่อว่าคนที่เห็นใจและเข้าใจท่านมีเยอะอยู่ และเรื่องพรรคเพื่อไทยไม่ต้องกังวล เราก็จะอยู่และจะพัฒนาไปโดยรักษาฐานเสียงของเราที่ยังนิยมชมชื่น และจะทำอย่างรับผิดชอบต่อไป อันนี้ถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ และไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีงูเห่า หรือมีงูเห่าไหลไป คิดว่าเส้นทางทางการเมือง ทุกคนเป็นคนเลือกและตัดสินใจได้ ถ้าหากในจุดหนึ่งเขาจะตัดสินใจ เขาก็รับผิดชอบชีวิตเขาเอง ของพวกเราใครที่ยังอยู่ เราก็สู้กันและทำให้พรรคกลับมาเป็นที่นิยมเหมือนเดิมให้มากยิ่งขึ้น