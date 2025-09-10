มาตามนัด ศุภจี สวมสูทสีน้ำเงิน เข้าพรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัวพร้อมนายกฯ

มาตามนัด “ศุภจี” เข้า “ภูมิใจไทย” พร้อมสูทน้ำเงินทั้งตัว สีหน้ายิ้มแย้ม ไหว้ทักทายสื่อมวลชนรอบทิศ เตรียมเปิดตัวพร้อม “นายกฯ” บ่ายนี้
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะว่าที่รมว.พาณิชย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจ เพื่อหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
โดย นางศุภจี สวมชุดสีน้ำเงินทั้งชุดเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมยกมือไหว้ยิ้มทักทาย กลุ่มสื่อที่เข้ารุมถ่ายภาพ ก่อนจะขึ้นชั้นบนที่ทำการพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ (10 ก.ย.) นายอนุทินจะเดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมเปิดตัวว่าที่รมว.พาณิชย์ ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นางศุภจี ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีที่ถูกจับตามอง ในฐานะโควตาคนนอกที่มีโพรไฟล์ดี และประสบการณ์ทางด้านการศึกษา การทำงาน และมุมมองทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น