เซีย ผิดหวัง ภท.โยน พปชร.คุมแรงงาน จับตาคำแถลงนโยบาย ให้ความสำคัญขึ้นค่าแรงหรือไม่

‘เซีย’ ชี้ ‘ภูมิใจไทย’ เทกระทรวงแรงงาน โยน ‘พลังประชารัฐ’ บริหารแทน ชัดแล้วไม่แตะขึ้นค่าแรง จับตาคำแถลงนโยบายรัฐบาลอนุทินให้ความสำคัญพี่น้องแรงงานหรือไม่
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายเซีย จำปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงโผคณะรัฐมนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีว่า โผ ครม.อนุทิน 1 เริ่มนิ่ง กระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงในสายตาพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นกระทรวงที่น่าสนใจและอยู่ในสายตาตนและพรรคประชาชน เพราะพรรคประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับคนทำงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตได้เช่นทุกวันนี้
ก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงานเคยเป็นกระทรวงที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จากพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งเจ้ากระทรวง แต่จากโผ ครม.ล่าสุด นายอนุทินไม่เลือกกระทรวงแรงงานไว้ให้พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแล แต่มอบหมายให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ นั่งบริหาร
อันที่จริงตนผิดหวังเล็กๆ เพราะคิดว่านายกฯอนุทินอาจจะอาศัยช่วงเวลา 4 เดือนในการบริหารงานนี้ ออกนโยบาย Quick Win เหมือนที่เตรียมปัดฝุ่นนโยบายคนละครึ่งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแบบไม่มีดอกจัน ก็เป็นนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างคะแนนนิยมได้เป็นอย่างดี แต่ตนคิดผิด
สำหรับ น.ส.ตรีนุช ประวัติไม่ปรากฏว่ามีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องด้านแรงงาน อย่างไรก็ตาม ตนจะติดตามการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่อย่างใกล้ชิดว่าจะมีแนวนโยบายอะไรเพื่อพี่น้องแรงงานหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาตอนที่นายพิพัฒน์จากพรรคภูมิใจไทยนั่งเป็นเจ้ากระทรวงก็แช่แข็งเรื่องค่าแรง ไม่เน้นการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงาน ปล่อยให้มีกลุ่มนายทุนปิดกิจการลอยแพลูกจ้างเป็นจำนวนมาก โดยที่กระทรวงแรงงานไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สร้างความเดือนร้อนแก่แรงงานจำนวนมาก
แม้นโยบายขึ้นค่าแรงไม่ใช่นโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และแม้การบริหารงาน 4 เดือนนี้จะสั้น แต่หากรัฐบาลอนุทินมีความจริงใจและให้ความสำคัญกับพี่น้องคนทำงานจริง ก็สามารถกำหนดนโยบายเพื่อพี่น้องแรงงานได้ในฐานะนายกรัฐมนตรี เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศหรือแบบไม่มีดอกจัน การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาคนทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ปัญหาการดูแลเยียวยาแรงงานที่ถูกนายจ้างปิดกิจการลอยแพ ปัญหาการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น หวังว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้จะปรากฏในคำแถลงนโยบายของนายอนุทิน