เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันที่ 12 กันยายน 2568
●…เมื่อคดีความเคลื่อนเข้าสู่การตัดสิน มรสุมชีวิตก็กระหน่ำเข้าใส่ตระกูลชินวัตร หลายวันก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า
“น.ส.แพทองธาร ชินวัตร” ผิดจริยธรรมและตัดสินให้พ้นจากเก้าอี้นายกฯ ทำให้ ครม.ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาล กลับกลายเป็นฝ่ายค้าน อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เพิ่งถอนยวงจากรัฐบาลนายกฯอิ๊งค์ขึ้นเป็นนายกฯ และจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
●…ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งว่า การบังคับโทษ
“ทักษิณ ชินวัตร” ที่ราชทัณฑ์ส่งตัวไปชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งให้บังคับโทษใหม่ 1 ปี ทำให้ทักษิณหมดอิสรภาพ ถูกนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ แล้วถูกย้ายไปยังคุกคลองเปรม แว่วว่าอยู่ในแดน 10 ใกล้เรือนพยาบาล เจ็บไข้ได้ป่วยประการใดจะได้ส่งตัวถึงหมอ
●…ยินดีกับ
“อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯคนที่ 32 เดินหน้าหลังจากรับเงื่อนไข 5 ข้อจากพรรคประชาชน และได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาอย่างท่วมท้น แม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่คนกลับมองว่าอยู่ยาว ช่วงนี้ทาบทามใครก็มาอยู่ด้วย ดึงคนนอกมาเป็นรัฐมนตรี ได้รับเสียงเชียร์รอบทิศ พอขยับจะเริ่มต้น “คนละครึ่ง” บรรดาเอกชนก็ขานรับ และเชิดชู ก้าวเท้าแรกในตำแหน่งราบรื่น เหลือแต่ภาพรวมของ ครม.ใหม่ หวังจะไม่สะดุดไปกับข้อหาผิดจริยธรรมอีกก็แล้วกัน เพราะประเทศต้องการเดินหน้า จะมาติดหล่มจนขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
●…โปรเจ็กต์คนละครึ่งยุคนายกฯหนู เพิ่มเติมสิทธิพิเศษให้คนที่เสียภาษี แว่วว่า ว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่
“เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” เสนอให้กลุ่มเสียภาษีใช้ “คนละครึ่ง” สินค้า 100 บาทจ่ายแค่ 40 บาท อีก 60 บาทรัฐยอมจ่ายให้ เพื่อจูงใจให้คนไปลงทะเบียนเสียภาษีกันเยอะๆ ส่วนใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียภาษีก็จ่าย 50 บาท รัฐจ่ายให้ 50 บาทเหมือนเดิม
●…มองไปด้านชายแดน
ความสัมพันธ์ไทย-เขมรเริ่มมีเค้าดีขึ้น หลังจากนายกฯอนุทินขึ้นมา นายกฯฮุน มาเนต ออกมาแสดงความยินดี ตามมาด้วยการประชุมจีบีซี สมัยพิเศษคืบหน้า 2 ฝ่ายตกลงถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน 1 เดือน ลุยปราบสแกมเมอร์ 60 แห่ง
จัดระเบียบบ้านหนองจาน และขยับเปิดด่านจันทบุรี-ตราด
●…ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากเดิมที่เกิดข้อสงสัยว่าจะต้องทำก่อนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่ ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ต้องทำประชามติก่อนการแก้ไขด้วย รวมแล้วคือต้องทำประชามติ 3 ครั้ง ต่อไปก็ต้องจับจ้องมองดูว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะทำตามเงื่อนไขพรรคประชาชนได้หรือไม่ น่าติดตาม
●…น้ำท่วมจ้า น้ำท่วม แม้จะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก รัฐบาลแพทองธาร ไปสู่รัฐบาลอนุทิน แต่อุทกภัยไม่ได้รอรัฐบาล ยังเดินหน้าไหลบ่าเข้าท่วมหลายจังหวัดทั้งเหนือ อีสาน และเริ่มลงมาถึงอยุธยา ห้วงเวลานี้ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ ตรงกับ 1 ใน 4 แนวทางที่นายกฯอนุทินประกาศแก้ไขใน 4 เดือน
●…
13 กันยายน เครือมติชนประกาศเซอร์ไพรส์จัดงานใหญ่แห่งปี FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 งานประกาศรางวัลระดับประเทศ เพื่อมอบกำลังใจให้ผู้ทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน ภายใต้ธีม Creative Space For Everyone ณ Paragon Hall
นิวรอน
รับเกียรติบัตร – ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน เกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ และปาร์ย อรรถพิสาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER รับเกียรติบัตร ESG100 ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากพิพัฒน์ ยอดพฤติการ เมื่อเร็วๆ นี้
จับมือพันธมิตร – สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กก.ผจก. บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนแถลงข่าว การจัดมหกรรมกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2024 และ ICONIC MENU ชิมกาแฟเมนูพิเศษ พร้อมรวบรวมทุกสินค้าเกี่ยวกับกาแฟ ร้านกาแฟ และคาเฟ่ดังทั่วทุกภูมิภาค โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ จีโอวานนี พิตตัน, นิสากร อนุทิพย์มงคล, ชัญญา ธาราธิคุณเดช, กิติยาพร สาธุสน, ภัทราภรณ์ พลอยวิเลิศ และณัฐวัฒน์ ตันตยานุสรณ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ICONLUXE Hall ชั้น 1 ไอคอนสยาม
ครบรอบ 5 ปี – กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา ผู้ก่อตั้ง Mchoice และบรรณาธิการบริหาร Mint Magazine Thailand ร่วมกับสรญา วัฒนเจียมวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Publisher ของ Mint Magazine Thailand จัดงาน MCHOICE & MINT AWARDS 2025 อีเวนต์ยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี Mint Magazine กับรางวัล MINT AWARDS 2025 ที่มอบให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตแห่งปี โดยมี ศศิบุษย์ มานะนาวิกผล, สุมา วงษ์พันธุ์, สุภรณ์ เด่นไพศาล และวีรอนงค์ วิพัฒนกิจเจริญ ร่วมงาน ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM
ประกาศผลรางวัล – ธาพิดา นรพัลลภ กก.ผจก.ฝ่ายบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดงาน Central Beauty Awards 2025 ประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ กับ 17 รางวัลสุดยอดแบรนด์บิวตี้ไอเท็มแห่งปี การันตีด้วยเสียงโหวตจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศไทย โดยมี รวิศรา จิราธิวัฒน์, ชีวิน ปราชญานุพร, ณัฐกาญจน์ สำราญกิจ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, อินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์, สุชาดา สอนพันธ์, พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ และปิยธิดา เล็กกลาง ร่วมเฉลิมฉลอง
บริจาคสิ่งของ – โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นำโดย วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผจก.ทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งขนมเบเกอรี่และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ดียิ่งขึ้น
มอบรองเท้า – นันยางมอบกำไรทั้งหมดจากโครงการรองเท้าผ้าใบ นันยาง พิทักษ์ ๖๘ : Tactical Camo Edition จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ 4 องค์กรสำคัญที่ทุ่มเทดูแลทหารผ่านศึกและผู้พิทักษ์ของชาติ ประกอบด้วย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ, มูลนิธิ ขาเทียมฯ และมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยมี ปิยะ ซอโสตถิกุล และคณะกรรมการบริหาร บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้แทนส่งต่อเจตนารมณ์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมส่งมอบรองเท้าผ้าใบ นันยาง และรองเท้าแตะช้างดาว แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในภารกิจพิทักษ์มาตุภูมิอีกด้วย