ศาลรธน. ตีตกคำร้อง 20 ส.ส.เพื่อไทย ยื่นปมตุลาการวินิจฉัย คดีอิ๊งค์หลุดนายกฯมิชอบ 

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง 20 ส.ส.เพื่อไทย ยื่นปมตุลาการวินิจฉัย คดีอิ๊งค์หลุดนายกฯ มิชอบ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดี จำนวน 3 ฉบับ ตามคำวินิจฉัยที่ 17/2568 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 (เรื่องพิจารณาที่ 18/2568) คำร้องที่ 1 นายนิยม นพรัตน์ คำร้องที่ 2 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ผู้ถูกร้อง และคำร้องที่ 3 ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และคณะ 20 คน ซึ่งทั้ง 3 คำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีตามคำวินิจฉัจฉัยที่ 17/2568 และพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทน นายปัญญา อุดชาชน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 คำวินิจฉัยดังกล่าวจึงออกโดยองค์คณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องทั้ง 3 ฉบับ แล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0008/4304 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 แจ้งว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 มิใช่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ตามที่ยื่นคำร้อง ข้อเท็จจริงไม่ตรงตามคำร้อง จึงไม่รับคำร้องไว้พิจารณา