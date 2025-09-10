อนุทิน จ่อรื้อโยกย้ายมท.-ทบทวนดึงโป๊กเกอร์กลับเป็นพนัน ลั่นใช้พนันดึงศก. ให้รอนายกฯคนอื่น

‘อนุทิน’ จ่อรื้อโยกย้ายมท. คืนความยุติธรรม พร้อมทบทวนโป๊กเกอร์กลับเป็นการพนัน ลั่น อยากใช้การพนันดึงศก.ให้รอนายกฯคนอื่น
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนั่งควบตำแหน่ง รมว.มหาดไทย จะพิจารณากรณีที่มีการแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้กีฬาโป๊กเกอร์ถูกกฎหมาย รวมถึงพิจารณาสัญชาติให้นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ล็อบบี้ยิสต์ ที่ถูกปฏิเสธไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ว่า ต้องรอให้ตนเข้ากระทรวงก่อน ส่วนตนกับเรื่องการพนันนั้น เคยบอกแล้วว่ามีกำหนดอยู่ประเภทต่างๆ ถ้านอกเหนือจากนั้นต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป จะมาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้การพนันคงต้องรอนายกฯคนอื่น อย่ารอตนเลย เพราะไม่เห็นด้วยกับทางนี้
เมื่อถามว่า จะทบทวนให้โป๊กเกอร์กลับไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนตอบไปชัดเจนแล้ว แต่ขอทราบรายละเอียดก่อน เพราะหลังจากตนออกจากตำแหน่ง รมว.มหาดไทย 2 วันปรากฏว่าประกาศเรื่องนี้เลย และไม่ได้มาบอกตน ซึ่งตนไม่รู้จะไปถามใคร เพราะไม่มีหน้าที่แล้ว แต่เมื่อกลับมากำลังจะมีหน้าที่ก็จะเชิญคนที่แก้ เช่น กรมการปกครอง เพราะตอนที่ตนเป็น รมว.มหาดไทย ก็บอกว่าไม่ควรทำ แต่พอตนไม่อยู่ก็ทำจึงต้องเชิญมาถาม
เมื่อถามว่า สำหรับกรณีที่มีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มองว่าไม่เป็นธรรม จะคืนความเป็นธรรมให้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศอยู่ได้ด้วยธรรมะ และความยุติธรรม ที่ผ่านมาไม่มีความยุติธรรม และบางครั้งไม่ค่อยมีธรรมะ เราก็เอาธรรมะ และความยุติธรรมกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่าจะทบทวนคนที่ถูกโยกย้ายใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า แน่นอน