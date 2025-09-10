นายกฯ ขอหารือสภา หลังศาลรธน.วินิจฉัยเรื่องประชามติ ยัน ทุกอย่างเดินตามไทม์ไลน์รบ.

“นายกฯ” รอหารือสมาชิกรัฐสภาหลังศาลรธน. ระบุ ทำประชามติแก้รธน. 2 หรือ 3 ครั้ง ก่อน ยันทุกอย่างเดินตามไทม์ไลน์รัฐบาล
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2 หรือ 3 ครั้ง ว่าจะต้องปรึกษาพรรคประชาชนก่อนหรือไม่ว่า ต้องปรึกษากับสมาชิกรัฐสภาว่ามีความเห็นอย่างไร ขณะนี้ตนเพิ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวจากข่าวศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่อ่านรายละเอียด ดังนั้น ตนขออ่านรายละเอียด และสอบถามข้อมูลก่อน
ถามว่า ระยะเวลา 4 เดือนจะเป็นเงื่อนไขให้ยืดเวลาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จตามที่ตกลงไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน
เมื่อถามว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกจะตั้งไข่เรื่องทำประชามติเลยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างมีไทม์ไลน์ของมันอยู่แล้ว
