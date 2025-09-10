ณัฐพงษ์ ลุยตรวจสอบรัฐบาล หลังแถลงนโยบาย ปัดตอบ รมว.ยุติธรรม เป็นบุรีรัมย์คอนเนคชั่น 

‘ณัฐพงษ์’ ลั่น ตรวจสอบรัฐบาลแน่ แต่ขอรอแถลงนโยบายก่อน หวั่น แสดงความเห็นโฉมหน้า ครม.แล้ว ‘ภูมิใจไทย’ เปลี่ยนใจปรับทัพตาม ปิดปากเงียบ ไม่ตอบ รมต.ยุติธรรม เป็นบุรีรัมย์คอนเนคชัน บอกสื่อรอจับตาทำหน้าที่ ‘ฝ่ายค้าน’ เต็มตัว หลังถูกถามไม่วิจารณ์เท่ากับยอมรับหรือไม่
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ตนตอบคำถามเรื่องคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่มาหลายครั้งแล้วว่าพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านทันทีที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ณ ตอนนี้ ถ้าให้ความเห็นไปในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน แล้วหากมีการปรับปรุงโฉมหน้า ครม.ไป ตามที่ตนให้ความเห็นก็จะกลายเป็นว่าพรรคปชน.ไปยุ่งเกี่ยวกับ ครม. ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราพยายามสื่อสารกับสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการจัด ครม. ขอให้เป็นข้อคิดเห็นของสาธารณชน และ สส.ทุกคน แต่ในฐานะหัวหน้าพรรคขอรอให้เกิดความชัดเจนก่อน
เมื่อถามว่า มีการบ้านอะไรที่จะมอบให้รัฐมนตรีใหม่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า กรอบเวลา 4 เดือนก็เป็นกรอบระยะเวลาสั้นๆ ที่ตนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุด และอย่าลืมคำนึงถึงผลผูกพัน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณไปถึงรัฐบาลชุดหน้า สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ คือรัฐบาลชุดใหม่ที่ประชาชนเลือกมาไปพร้อมกับการเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็คงไม่ฝากอะไรมากไปกว่าให้ทุกคนเดินหน้าไปตาม MOA ที่ทำมา
เมื่อถามว่า พรรคปชน.สามารถตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุรีรัมย์คอนเนคชั่น และเป็นคนสนิทของ ส.ว.สีน้ำเงิน ได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พร้อมตรวจสอบทันที อยากให้จับตาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรกที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่จะแถลง ก็ยังมีความเหมาะสมของ ครม. ที่เราเตรียมเนื้อหาไว้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามถึง กรณีที่มีการมองว่าเป็นความรับผิดชอบของนายณัฐพงษ์ที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นบุรีรัมย์คอนเนคชั่น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างที่บอกไป ขอยังไม่ให้ความเห็นในส่วนนี้ รอการแต่งตั้งและทำหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนดีกว่า
“ผมพร้อมให้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่เรื่อง ครม. แต่หากตนให้ความเห็นไปก่อน แล้วมีการปรับเปลี่ยน ครม. ก็แปลว่าตนไม่ได้ดำรงสภาพในพรรคฝ่ายค้าน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามถึง ตำแหน่งที่มีการยืนยันแล้ว เช่น นายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย จะทำให้เกิดข้อครหาหรือไม่ หรือควรจะเป็นคนกลางหรือคนนอกมารับตำแหน่งนี้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ อาจจะยังมีการปรับเปลี่ยนได้ ตอนนี้ขออนุญาตจริงๆ ว่ายังไม่ให้ความเห็นในส่วนนี้
เมื่อถามว่า การไม่ให้ความเห็นเท่ากับยอมรับหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอดูการทำหน้าที่วันแรกของการเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัว หมุดหมายวันแรกคือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้ว เราพร้อมจะตรวจสอบอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาแน่นอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธรรมนัส ปัดตอบเรื่องคุณสมบัติ นั่งรัฐมนตรี ขอให้รอ สลค.ตรวจสอบ พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์
- ภูมิใจไทย เด้งรับคำวินิฉัย เซ็นตั้ง ไชยชนก นำทีมภูมิใจไทย ศึกษาทำประชามติ
- เทียนประสิทธิ์ส่งหนังสือถึงนายกฯ ค้าน 4 ประเด็น ยกร่าง พ.ร.บ.โรงแรมใหม่
- สันติ ยังกั๊ก หลังชื่อหลุดโผครม. ขอลุ้นผลตรวจคุณสมบัติ รับ ส่งชื่อลูกประกบด้วย