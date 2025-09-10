สันติ ยังกั๊ก หลังชื่อหลุดโผครม. ขอลุ้นผลตรวจคุณสมบัติ รับ ส่งชื่อลูกประกบด้วย โวย จริยธรรมกว้างกว่าทะเล
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่า ชื่อหลุดออกจากโผครม.อนุทิน 1 ว่า ตอนนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่ เพราะตนเพิ่งส่งประวัติ ไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งอะไร
เมื่อถามว่า คิดว่ามีความพร้อม และไม่ขัดคุณสมบัติอะไรใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เรื่องปัญหาไม่มี แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่อง 30-40 ปี ที่แล้ว ที่มีเหตุการณ์อะไรบ้าง แต่ก็เป็นตอนเด็กๆ ซึ่งเรื่องที่เป็นความผิดไม่มี แต่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของจริยธรรม ที่มันกว้างใหญ่กว่าทะเล ดังนั้น ต้องไปดูว่าเขาตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไร ส่วนตัวก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่กระทรวงแล้ว แต่เดี๋ยวนี้จากกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ ก็มีเรื่องจริยธรรม ต้องไปดูว่าผู้ที่ตรวจสอบเขาจะพิจารณาอย่างไร และข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็เป็นข่าวลือ
เมื่อถามว่า เรื่อง 30 ปีที่แล้วจะสุ่มเสี่ยงจนทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า “ไม่รู้ไง ครั้งที่แล้ว ผมก็เป็นรมช.สาธารณสุข ก็ไม่ได้ทำอะไรผิด ช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นรมช.คลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เป็นมาแล้ว” นายสันติ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า มีปัญหาเรื่องของการศึกษาใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เป็นเรื่องของการศึกษาสมัยก่อน แต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ผิดอะไร เดี๋ยวให้เขาส่งกลับมาก่อน ค่อยเล่าให้ฟัง มันไม่ยากหรอก เพราะเราไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้ว
เมื่อถามต่อว่า หากคุณสมบัติไม่ผ่าน มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง นายสันติ กล่าวว่า ถ้าไม่ผ่านก็ไปช่วยเขาไม่มีอะไร
เมื่อถามอีกว่า จะส่งนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ บุตรชาย มานั่งแทนหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ลูกชายตนก็อายุ 40 กว่าแล้ว จบทั้งต่างประเทศ จบมาเยอะแยะ ทำงานมามากมาย เขาเก่งกว่าตนอีก ประสบการณ์การเมืองเขาก็ทำได้ไม่มีอะไร
เมื่อถามย้ำว่า หากคุณสมบัตินายสันติไม่ผ่าน จะผลักดันลูกชายมาทำหน้าที่ใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ยังไม่รู้ อย่าเพิ่งไปคิดเลย ให้การตรวจสอบคุณสมบัติออกมาก่อน
เมื่อถามต่อว่า แสดงว่าได้ส่งประวัติของนายพัฒนา ให้ตรวจสอบด้วยใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เขาก็อยากจะมาฝึกอยู่แล้ว อาจจะมาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้น เขาก็ต้องเช็กประวัติตัวเองก่อน