ภูมิใจไทย เด้งรับคำวินิจฉัย เซ็นตั้ง ไชยชนก นำทีมภูมิใจไทย ศึกษาทำประชามติ

“ภูมิใจไทย” สตาร์ทแก้รัฐธรรมนูญ ตามแนววินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “อนุทิน” ตั้ง “ไชยชนก” นำทีมศึกษาทำประชามติ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาการจัดทำประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพรรคภูมิใจไทย ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พรรคภูมิใจไทยจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการจัดทำประชามติถามความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็ว 1.นายไชยชนก ชิดชอบ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 2.นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน 3.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นคณะทำงาน 4.นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นคณะทำงาน 5.นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ เป็นคณะทำงาน 6.นายธนิศร์ ศรีประเทศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ 1.ศึกษากระบวนการในการจัดทำประชามติตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ประกอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มช่องทางที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2.จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนในกระบวนการและยกร่างกรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3.พิจารณายกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยรัฐสภา 4.ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยพิจารณา โดยเร็ว 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6.หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่อาจแก้ไขได้ให้รายงานให้หัวหน้าพรรคทราบทันที