ปิยบุตร ชี้ปมประชามติ ทำรธน.เป็นส่วนต่อขยายปี60 ไม่ใช่ฉบับใหม่โดยแท้ งงยื่นดาบให้ศาลทำไม ?

“ปิยบุตร” ชี้ คำวินิจฉัยศาล รธน. เสมือนเป็นการประกาศว่าคือผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเสียเอง งง รัฐสภายื่นดาบไปให้ทำไม บอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับประชาชนรวมพลังสำแดงฤทธิ์เดช เหน็บ รัฐธรรมนูญใหม่ของแท้จะเกิดขึ้นเมื่อไร คำตอบอยู่ในสายลม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยเรื่องกระบวนการจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ เสมือนเป็นการประกาศว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” คือ ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเสียเอง
คำถามที่ต้องพิจารณาต่อไป ก็คือ แล้วสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 อยู่แล้ว จะส่งเรื่องไปถามศาลรัฐธรรมนูญ เหมือน “ยื่นดาบ” ให้ทำไม?
แต่ก็นั่นแหละ…
ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญจะเพียรพยายามกำหนดกรอบหรือเงื่อนไขวิธีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ไว้เพียงใด อย่างไรเสีย “ประชาชน” ก็เป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ตามธรรมชาติ อยู่ดี
อยู่ที่ว่า… ประชาชนจะรวมพลังสำแดงฤทธิ์เดช ระเบิดออกมาพร้อมกันว่า ตนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นผู้ทรงอำนาจในการกำหนดระบอบของสังคมการเมืองที่ประชาชนทั้งผอง มีชีวิต เลือดเนื่อ อาศัยอยู่ร่วมกันได้เมื่อไร? และอย่างไร?
ในส่วนความพยายามจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาชุดนี้กำลังทำกันอยู่นั้น ถูกบังคับให้เดินตามกรอบและเงื่อนไขจำนวนมาก ทั้งเงื่อนไขในบทบัญญัติหมวดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญวางไว้ ทั้งเงื่อนไขที่รัฐสภาอาจยอมจำกัดอำนาจตนเองด้วยความกังวลใจ ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (หากเกิดขึ้นจริง) ย่อมไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยแท้ มันคงเป็นได้แค่เพียง รัฐธรรมนูญส่วนต่อขยายหรือส่วนแก้ไขภายใต้ “บ้าน” ของรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น
แล้วรัฐธรรมนูญใหม่ของแท้จะเกิดขึ้นเมื่อไร?
คำตอบอยู่ในสายลม